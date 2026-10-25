Çorum\'da KPSS Ortaöğretim sınavı başladı, adaylara 120 soru için 130 dakika veriliyor

Çorum'da yüzlerce adayın Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavı başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026- KPSS Ortaöğretim) için Çorum'da yüzlerce aday sabah saatlerinden itibaren sınav merkezine geldi. Sınav merkezinin kapısının açılmasının ardından, adaylar arama yapılarak içeri alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak. 130 dakika sürecek sınavda adaylar ter dökerken, aileleri ise sınav merkezi önünde beklemeye başladı.

Sınav, saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.