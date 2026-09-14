DAGEM, Kocaeli\'de arıcılık kursunu tamamlayanlara sertifika verdi

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarım Akademisi bünyesinde düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Kursunun sertifika törenine katıldı.

Arıcılığın geliştirilmesi ve nitelikli üreticilerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim programında kursiyerlere; arıcılığın temel uygulamaları, arı sağlığı, koloni yönetimi, arı ürünleri ile ürünlerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi konularında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Modern arıcılık konusunda eğitim

Eğitimlerde, DAGEM ve Düzce Üniversitesi Arıcılık Programı'nın uzman akademik kadrosu tarafından modern ve sürdürülebilir arıcılık uygulamalarına yönelik bilgiler aktarıldı. Kursiyerlerin hem teorik bilgilerini hem de sahadaki uygulama becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler için düzenlenen törende sertifikaları takdim edildi. Törende, DAGEM ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasındaki eğitim iş birliğinin, arıcılığın geliştirilmesi ve yeni nesil arıcıların yetiştirilmesi açısından önemi vurgulandı.

Bilimsel bilgi sahayla buluşuyor

DAGEM yetkilileri, farklı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen eğitim iş birliklerinin bilimsel bilgi ile saha uygulamalarını bir araya getirdiğini belirtti. Bu çalışmaların arıcılığın profesyonelleşmesine ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sunduğuna dikkat çekildi.

Düzce Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren DAGEM'in, önümüzdeki dönemde de akademik bilgi birikimi ve saha deneyimini üreticilerle paylaşarak arıcılık ve arı ürünleri sektörünün gelişimine yönelik eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.