DEEPEU projesinin koordinasyon toplantısı Eskişehir'de 4 ülkenin katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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DEEPEU projesinin koordinasyon toplantısı Eskişehir'de 4 ülkenin katılımıyla yapıldı

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DEEPEU projesinin koordinasyon toplantısı Eskişehir\'de 4 ülkenin katılımıyla yapıldı
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında DEEPEU Projesi kapsamında koordinasyon toplantısı yapıldı. Türkiye, İtalya, Belçika ve Portekiz'den eğitim kurumlarının katılacağı projeyle öğretmen ve öğrencilerin AB farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, Erasmus+ Jean Monnet School Networks "DEEPEU" Projesi kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve İtalya Siena Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek olan proje; Türkiye, İtalya, Belçika ve Portekiz'den eğitim kurumlarının katılımıyla hayata geçirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıda, projenin uygulama süreci, planlanan faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği çalışmaları görüşüldü.

Uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütülecek proje ile öğretmen ve öğrencilerin Avrupa Birliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve uluslararası eğitim iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEskişehirPortekizBelçikaTürkiyeGüncelEğitimİtalyaAydınSon Dakika

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