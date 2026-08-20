Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde yangın ve ilk müdahale eğitimi verildi
Hatay'ın Defne ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yanma ve yangın bilgisi eğitimi verildi. Eğitimde yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve bilinçli müdahale yöntemleri anlatıldı, ardından uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yanma ve yangın bilgisi eğitimi verildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve bilinçli müdahale yöntemleri anlatıldı.
Eğitimin ardından olası yangın durumlarına yönelik ilk müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatla personelin yangın anında doğru ve hızlı müdahalede bulunabilmesine yönelik uygulamalı eğitim verildi.
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