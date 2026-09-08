Denizli'de yurt başvurusu yapan tüm öğrenciler yerleşti; 11 yurtta 11 bin 964 öğrenci kalacak - Son Dakika
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Denizli'de yurt başvurusu yapan tüm öğrenciler yerleşti; 11 yurtta 11 bin 964 öğrenci kalacak

Denizli\'de yurt başvurusu yapan tüm öğrenciler yerleşti; 11 yurtta 11 bin 964 öğrenci kalacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca açıklanan sonuçlara göre Denizli il merkezindeki yurtlara başvuran öğrencilerin tamamı yerleştirildi. Kent genelindeki 11 yurtta toplam 11 bin 964 öğrenci ağırlanacak; yurtlar 11 Eylül'den itibaren öğrenci kabulüne başlayacak.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 2026-2027 akademik yılı hazırlıkları devam ederken öğrenci yurtlarının son durumunu yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca bugün açıklanan yurt başvuru sonuçlarına göre Denizli il merkezindeki yurtlara başvuran öğrencilerin tamamı yerleştirilirken, kent genelinde 11 yurtta toplam 11 bin 964 öğrenci ağırlanacak.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci yurtlarında yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Yurtlardaki hazırlıklar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'dan bilgi alan Vali Köşger; öğrencilerin barınma, beslenme, güvenlik ve sosyal alan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi. Yeni eğitim öğretim dönemine yurtların barınmadan beslenmeye, sosyal alanların ihtiyaçlarından güvenlik hizmetlerine kadar tüm yönleriyle hazır şekilde girmesi yönünde talimat veren Vali Köşger, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmelerinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bugün açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru sonuçlarına göre, Pamukkale Üniversitesinde öğrenim görecek öğrencilerden Denizli il merkezindeki yurtlara başvuranların tamamı yurtlara yerleştirildi. Yurt bulunmayan ilçeler ile Buldan ve Çivril ilçelerinde yedek sıralamada bulunan öğrencilerin yerleştirmeleri ise misafir öğrenci kontenjanları kapsamında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, Denizli'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara 11 Eylül Cuma günü itibarıyla giriş yapabilecek.

11 yurtta 11 bin 964 öğrenci ağırlanacak.

Denizli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 11 öğrenci yurdu, yeni eğitim öğretim döneminde toplam 11 bin 964 öğrenciye hizmet verecek. İl merkezinde 6, ilçelerde ise Tavas, Çivril, Bekilli, Honaz ve Buldan olmak üzere 5 yurt müdürlüğüyle öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılanacak. Yeni dönem öncesinde yurtlardaki odalar, yemekhaneler, kütüphaneler ve sosyal alanlar öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenerek hazır hale getirildi.

Denizli'deki öğrenci yurtlarında öğrencilerin yalnızca barınma ihtiyaçları değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik ihtiyaçları da gözetiliyor. Bu kapsamda gençlere kültür, sanat ve teknoloji odaklı programların yanı sıra spor faaliyetleri, fitness salonları, konferans ve seminerler, çeşitli atölyeler, modern konseptli kafeterya hizmeti, kütüphane, psikososyal destek, rehberlik ve kariyer planlaması gibi farklı alanlarda hizmetler sunuluyor.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, yurtların öğrencilerin eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilecekleri ortamlar olması gerektiğini ifade etti. Vali Köşger, "Her bir öğrencimiz, ailelerinin bizlere emaneti, ülkemizin değerleri ve göz bebeğimizdir." diyerek 2026-2027 eğitim-öğretim yılının eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti ve akademik yılın tüm öğrenciler için başarılı geçmesini diledi.

Kaynak: İHA

Gençlik, Denizli, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Denizli'de yurt başvurusu yapan tüm öğrenciler yerleşti; 11 yurtta 11 bin 964 öğrenci kalacak - Son Dakika

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