Denizli heyetine Azerbaycan\'da sıcak karşılama

Denizli'nin Çameli ilçesinden kardeş şehir protokolü kapsamında Azerbaycan'ın Bilesuvar ilçesine giden öğretmen ve öğrenciler, Bilesuvar İlçe İcra Hakimiyeti Başkanı Faiq Qürbtov tarafından kabul edildi.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen kardeş şehir protokolü kapsamında, Çameli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyet Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bilesuvar ilçesinde ağırlanan Denizli heyeti, Bilesuvar İlçe İcra Hakimiyeti Başkanı Faiq Qürbtov tarafından makamında kabul edildi. Ziyaret programı kapsamında Denizli heyeti ilk olarak, Azerbaycan'ın Ulu Önderi Heydar Aliyev'in anıtını ziyaret etti. Heyet, anıta çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Eğitim ve kültürde ortak adımlar

Bilesuvar İlçe İcra Hakimiyetinde gerçekleşen resmi kabulde; İcra Hakimiyeti Başkanı Faiq Qürbtov, Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi Müdürü Aqşin Bağırov, Çameli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşat Yellice, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı temsilen İsmail Durmaz, Çameli Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hoş ile öğretmen ve öğrenciler yer aldı. İki kardeş şehir arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan toplantıda, eğitim ve kültür alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve çalışmalar masaya yatırıldı. Gelecek dönemde yürütülecek iş birliklerinin her iki bölgeye de katkı sağlayacağı vurgulandı. - DENİZLİ