Keskin’den vakıflara ait İş yerleri için belirsizlik çağrısı

Malatya'da 6 Şubat depremleri öncesinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflar, deprem sonrasındaki tahsis sürecine ilişkin yaşanan belirsizliğin giderilmesi talebiyle Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'in de katıldığı görüşmede, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Günay ile esnafların talepleri ve yeni Malatya Çarşısı'ndaki iş yerlerinin durumu değerlendirildi.

Esnaflar, deprem öncesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiracısı olarak Malatya Çarşısı'nda faaliyet yürüttüklerini belirterek, deprem sonrasında kendilerine yeniden öncelik tanınacağı konusunda söz verildiğini ifade etti. Ancak aradan geçen sürede iş yerlerinin nerede bulunduğu, kimlere, ne zaman ve hangi yöntemle tahsis edileceği konusunda kesin bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.

"Esnafımız kesin bir açıklama bekliyor"

MESOB Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremleri öncesinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yaklaşık 150 bağımsız bölümde esnafların kiracı olarak faaliyet yürüttüğünü belirtti. Söz konusu iş yerlerinin Malatya Çarşısı'nın farklı noktalarında bulunduğunu kaydeden Keskin, deprem sonrasında eski kiracılara yeniden öncelik verileceğinin ifade edildiğini ancak sürecin henüz netleşmediğini söyledi.

Keskin, "6 Şubat depremleri öncesinde Vakıflara ait yaklaşık 150 bağımsız bölümde esnaflarımız Malatya çarşı merkezinde kiracı olarak faaliyet yürütüyordu. Deprem sonrasında esnaflarımıza yeniden öncelik tanınacağı konusunda söz verildi. Ancak şu anda Malatya Çarşısı'nda Vakıflara ait dükkanların neresi ve nereleri olduğu belli değil. Bu iş yerlerinin esnafımıza ne zaman ve ne şekilde verileceği konusunda da belirsizlik devam ediyor. Bir an önce bu belirsizliğin giderilmesi gerekiyor" dedi.

-"Bu sorunun çözümüne katkı sunmalıdır"

Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından Vakıflara ait iş yerlerine ilişkin yetkinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde toplandığını belirtti. Esnafın Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yaptığı başvurularda sürece ilişkin bilgi almaya çalıştığını aktaran Keskin, yerel düzeydeki görüşmelerin yanında Ankara'da da girişimlerde bulunulması gerektiğini kaydetti.

Keskin, milletvekilleri ile belediye başkanlarının sorunun çözümüne katkı sunması gerektiğini ifade ederek, "6 Şubat depremleri sonrasında Vakıflara ait iş yerleri için tüm yetki Vakıflar Genel Müdürlüğünün uhdesine alınmış durumda. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız bu sorunun çözümüne katkı sunmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Fotoğraf çektirmeye değil, sorun çözmeye gelsinler"

Malatya esnafının deprem sonrasında önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Keskin, siyasetçilerin esnaf ziyaretlerinin somut çözümlerle sonuçlanması gerektiğini söyledi. Keskin, "Esnafımızı ziyaret eden siyasetçiler fotoğraf çektirmeye gelmesin, sorun çözmeye gelsinler. Esnafımız kendisine verilen sözün yerine getirilmesini, sürecin açıklığa kavuşturulmasını ve iş yerlerinin hangi şartlarda tahsis edileceğinin net olarak açıklanmasını bekliyor" dedi.

Esnafların taleplerinin yalnızca iş yeri verilmesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Keskin, tahsis takvimi, başvuru yöntemi, öncelik sıralaması ve iş yerlerinin konumları konusunda da açık bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bölge Müdürlüğü personeline teşekkür

Şevket Keskin, süreçle ilgili bilgi almak amacıyla Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuran esnaflara kurum personelinin yakın ilgi gösterdiğini belirtti. Keskin, "Sürekli bilgi almak için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne giden esnafımıza yakın ilgi ve alaka gösteren bölge müdürlüğü personeline ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'a çözüm çağrısı

Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yaşadığı süreci yakından takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konunun çözüme kavuşturulmasına katkı sunacağına inandıklarını söyledi. "6 Şubat depremlerinin en acılı günlerini Malatyalılarla birlikte yaşayan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un, Malatya esnafımızın bu sorununu en kısa zamanda çözüme kavuşturacağına olan inancımız tamdır" diyen Keskin, eski kiracıların mağduriyet yaşamaması için sürecin hızlandırılmasını istedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait iş yerlerinin yerleri, tahsis yöntemi ve eski kiracılara tanınacak önceliğe ilişkin kesin açıklamanın yapılması bekleniyor. Esnaflar ise kendilerine verilen sözün yerine getirilmesini ve belirsizliğin kısa sürede sona erdirilmesini talep ediyor.