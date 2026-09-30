Diyarbakır’da "Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü" etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır’da "Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü" etkinliği

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Diyarbakır’da "Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü" etkinliği
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Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğinde yürütülen "Türkiye’de Suriyeli ve İhtiyaç Sahibi Türk Çocuklara Yönelik Erken Çocukluk Eğitimi" Projesi kapsamında, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Maarifin...

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğinde yürütülen " Türkiye'de Suriyeli ve İhtiyaç Sahibi Türk Çocuklara Yönelik Erken Çocukluk Eğitimi" Projesi kapsamında, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü" etkinliği düzenlendi.

Kayapınar İlçesinde bulunan Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksinde gerçekleştirilen programa Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Cihat Kıvanç, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) temsilcileri, daire başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte 22 atölye oluşturuldu. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımının hedeflendiği programda çocuklar ve aileleri, deney, robotik, üç boyutlu tasarım, ebru, kukla tasarımı, ailemle dokuma ve kutu oyunları gibi farklı alanlardaki etkinliklerle buluşturuldu. "Tohumlar fidana, fidanlar ağaca" ve kuş yuvası boyama atölyeleriyle de çocukların doğaya yönelik ilgi ve farkındalıklarının desteklenmesi amaçlandı. Etkinlik öncesinde anaokulu ve ilkokul müdürleriyle gerçekleştirilen hazırlık toplantısında, programın planlanması ve katılım sürecine ilişkin çalışmalar ele alındı. Etkinlikle çocukların aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri, oyun yoluyla öğrenmeleri, geleneksel oyun kültürünü tanımaları ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedeflendi. Aile katılımını güçlendiren program, okul ile aile arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine de katkı sundu.

Tek tek stantları gezen Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Salih Sadoğlu daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda konuşan Sadoğlu, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Alman İşbirliği Kurumu arasındaki protokol kapsamında yapıldığını vurguladı. Sadoğlu, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl ülkemizde Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından farklı illerde yapılıyor bu etkinlik. Bu yıl da Bakanlığımız Diyarbakır ilimizi seçti ve bugün, gün boyunca okul öncesi öğrencilerimizin aileleriyle beraber güzel bir gün geçirmelerini temin etmek için buradayız. Burada amacımız, biliyorsunuz, Bakanlığımızın bu yılki mottosu 'Maarifin Kalbinde Oyun' ve bu kapsamda çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı öğretmek, yaşatmak ve ebeveynleriyle beraber bu oyunları oynamalarını sağlamak, gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Katılım oldukça güzel. Velilerimiz çok mutlu ve gün boyu okul öncesi öğrencilerimiz buraya farklı periyotlarda gelecekler. Siz de gördüğünüz gibi çok farklı atölyeler kurulmuş. Bu atölyelerdeki etkinliklere katılacaklar ve kendileri için güzel bir anı olacağına inanıyoruz. Biz de Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve Alman İşbirliği Kurumuna bu katkılarından, desteklerinden dolayı ve ilimizi seçtiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İHA
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