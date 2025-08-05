DMM, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasını yalanladı - Son Dakika
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DMM, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasını yalanladı

DMM, "ÖSYM\'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasını yalanladı
05.08.2025 19:02
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

"İDDİALAR, KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK AÇIK BİR DEZENFORMASYONDUR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi.

DMM, 'ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği' iddiasını yalanladı

"DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLMESİ TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

ÖSYM Başkanlığına ait sistemlerin dış erişime açık olmayan kapalı devre altyapıyla çalıştığı, tüm kullanıcı işlemlerinin anlık izlendiği ve detaylı şekilde kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır. Bilgi teknolojilerine ilişkin tüm süreçlere dair kayıtlar, kurum tarafından eksiksiz ve şeffaf biçimde arşivlenmektedir. Kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmi açıklamalara itimat edilmesi önem arz etmektedir."

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde;

DMM, 'ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği' iddiasını yalanladı

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Son Dakika Eğitim DMM, 'ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği' iddiasını yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DMM, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasını yalanladı - Son Dakika
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