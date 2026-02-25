Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı - Son Dakika
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı

25.02.2026 13:51
Kendini sınıf öğretmeni olarak tanıtan bir kişinin, 5 yaşındaki öğrencisinin oruç tuttuğunu ve velinin çocuğu okula beslenme koymadan gönderdiğini yazdığı mesaj büyük tartışma yarattı. Paylaşımın ardından küçük yaşta oruç tartışması büyürken, olayın doğruluğu da kullanıcılar arasında tartışma konusu haline geldi.

Öğretmenler tarafından takip edilen sayfalardan birine gönderilen mesaj kısa sürede gündem oldu. Gönderdiği mesajda kendini sınıf öğretmeni olarak tanıtan kişi, 5 yaşındaki öğrencisinin oruç tuttuğunu ve velinin çocuğu okula beslenme çantası ve su koymadan gönderdiğini yazdı.

"NE SULUK NE DE BESLENME KOYMADAN GÖNDERİYOR"

Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sınıf öğretmeniyim. 5 yaşındaki öğrencim oruç tutuyor. Veli ne suluk ne de beslenme koymadan gönderiyor. Beslenme saatinde çocuk sınıfta tek başına duruyor, haliyle ben diğer öğrencilerimin başında olmak durumundayım. İdaremden bu konuda yardım istedim. 'Aman hocam adımız dinsize çıkar, bunlar hassas konular, kendin hallet' dedi. İkileme düşürüldüğümüz durum çok acı."

DOĞRULUĞU TARTIŞILIYOR

Paylaşımın ardından sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar küçük yaşta çocukların oruç tutmasının sağlık açısından uygun olmadığını savunurken, bazıları ise aile tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Bu olayın doğru olduğuna inanmıyorum.
  • Gelinen noktada müdür haklı. Öğretmen de karışmasın. Başına iş alır. Kaç gündür açığa alınan öğretmen haberi okuyoruz. Annesi babası düşünecek. Ne annesiyiz ne de babası.
  • Yapılacak hiçbir şey yok maalesef. Aile çocuğunun okulda bu durumları yaşayacağını biliyor zaten...

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    öğretmen derhal açığa alınmalı 10 35 Yanıtla
    Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Hadi len ordan 5 2
  • İlhan Karakaş İlhan Karakaş:
    Karışmayın başkalarının işine ve yaşantısına artık..bahane.. sanane..kimene. 21 6 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ağız benim değilmi ister yerim ister yemem sanane madem laik bir ülkede yaşadığımızı söylüyorsunuz herkes ibadetinde özgür olmalıdır 8 5 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    editörün kendi lan bu yorum için böyle ad almış sadece kendi yorumunu yayınlıyor 0 0
  • Apple User Apple User:
    küllüyen yalan 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
