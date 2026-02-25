Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı

Öğretmenler tarafından takip edilen sayfalardan birine gönderilen mesaj kısa sürede gündem oldu. Gönderdiği mesajda kendini sınıf öğretmeni olarak tanıtan kişi, 5 yaşındaki öğrencisinin oruç tuttuğunu ve velinin çocuğu okula beslenme çantası ve su koymadan gönderdiğini yazdı.

"NE SULUK NE DE BESLENME KOYMADAN GÖNDERİYOR"

Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sınıf öğretmeniyim. 5 yaşındaki öğrencim oruç tutuyor. Veli ne suluk ne de beslenme koymadan gönderiyor. Beslenme saatinde çocuk sınıfta tek başına duruyor, haliyle ben diğer öğrencilerimin başında olmak durumundayım. İdaremden bu konuda yardım istedim. 'Aman hocam adımız dinsize çıkar, bunlar hassas konular, kendin hallet' dedi. İkileme düşürüldüğümüz durum çok acı."

DOĞRULUĞU TARTIŞILIYOR

Paylaşımın ardından sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar küçük yaşta çocukların oruç tutmasının sağlık açısından uygun olmadığını savunurken, bazıları ise aile tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;