Emet MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Emet MYO'da mezuniyet coşkusu

Emet MYO\'da mezuniyet coşkusu
17.06.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu’nda 157 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulundan (MYO) mezun olan 157 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Emet Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Erdoğan, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, akademik personel, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, protokol konuşmaları, dönemde dereceye giren başarılı öğrencilere plaket takdimi ve mezuniyet kütüğüne isim çakılması ile devam etti.

Törene katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yaptığı konuşmada Dumlupınar ailesinin kıymetli bir parçası olan Emet Meslek Yüksekokulunun mezuniyet törenine katılarak öğrencilerin bu anlamlı günündeki sevincine ortak olduklarını ifade etti. Rektör Kızıltoprak, "Üniversitemizin tüm birimlerinde olduğu gibi Emet'te de mezuniyet heyecanını öğrencilerimiz, aileleri ve akademik-idari personelimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan gençlerimizi tebrik ediyor; bilgi, birikim ve değerleriyle ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olarak önemli başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyor; bu süreçte emek veren ailelerimize ve akademik kadromuza teşekkür ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Mezun olan öğrenciler diplomalarını almanın gururunu yaşarken, tören sonunda keplerini havaya fırlatarak bu heyecanı aileleriyle birlikte kutladılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Emet MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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