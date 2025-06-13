Dünyanın En Eski Dili İçin Kurs Açıldı - Son Dakika
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Eğitim

Dünyanın En Eski Dili İçin Kurs Açıldı

Dünyanın En Eski Dili İçin Kurs Açıldı
13.06.2025 12:19
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Midyat'ta Süryanice kursu, 3 ay sürecek ve katılımcılara sertifika verilecek.

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde ilk kez, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olduğu bilinen, dünyanın en eski dilleri arasında yer alan ancak unutulmaya yüz tutmuş Süryanice dili için kurs açıldı.

Midyat ilçesinde Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde ilk kez, Süryaniler tarafından konuşulan, kilise dualarında yer alan ve yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olduğu bilinen dünyanın en eski dilleri arasındaki Süryanice için kurs açıldı. 3 ay sürecek ve yüz yüze verilen kursta, dilin gramer yapısı, alfabesi ve temel dil becerileri öğretiliyor. Kursta başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini belirten Kurs Eğitmeni Adem Coşkun, "2023 yılında Halk Eğitim Merkezi'ne başvurarak Süryanice kursunun açmak istediğimizi belirttik. Fakat yapmış olduğumuz incelemelerde, Süryanicenin mevcut modüller arasında bulunmadığını belirledik. Bu yüzden yeni bir rapor ile Süryaniceyi mevcut modüller arasına ekleyerek, 2025 yılında Süryanice kursu açtık. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza ve emeği geçen tüm Milli Eğitim personeline teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

'İLGİ VE KATILIM, AÇIKÇASI BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE'

Kursa çeşitli meslek gruplarından yoğun ilginin olduğunu ifade eden Coşkun, "Kursumuz, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde açılan Süryanice bölümünden sonra Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan ilk Süryanice eğitim kursu olma özelliğini taşımaktadır. Bildiğiniz gibi Süryanice, dünyanın en eski dillerinden biridir ve hatta en eski yazılı literatüre sahip dillerdendir. Süryanice kursumuz, Halk Eğitim Merkezi binasında yüz yüze olarak yürütülmektedir ve üç ana seviyeden oluşmaktadır. A1, A2 ve B1 seviyesi. Midyat'tan katılım sağlayan kursiyerlerimiz arasında memurlar, öğretmenler, esnaflar, turizm sektöründe çalışanlar, akademik çalışma yapanlar ve sadece merak eden bireyler yer almaktadır. İlgi ve katılım, açıkçası beklentilerimizin üzerindedir. Şu an kayıtlı 29 öğrencimiz bulunmaktadır ve bu sayı neredeyse maksimum kontenjan olan 30'a ulaşmıştır. Midyat, bilindiği üzere 'diller ve dinler diyarı' olarak anılmaktadır. Bu nedenle bölgede yaşayan, Süryani olmayan bireylerin de Süryanice öğrenme taleplerini takdirle karşılıyoruz. Bu bizi mutlu eden bir durumdur" diye konuştu.

'İNŞALLAH BU SÜREÇTE BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ ANLAYACAĞIZ'

Kursiyerlerden Fayık Küçükaslan, kursun çok anlamlı olduğunu belirterek, "Biz köyümüz Yemişli'de zaten Süryanilerle birlikte yaşamımızı sürüyoruz ve çok eskiden bu yana biz beraber çok şeyler paylaşıyoruz. Süryani vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz onlar bizim dilimizi, Kürtçeyi ya da Türkçeyi çok iyi bilirken; biz maalesef Süryaniceye biraz uzağız. Ama bu vesileyle Halk Eğitim Merkezi'nin şu an açmış olduğu bu kursa 'Bismillah' deyip, başladık. İnşallah bu süreçte birbirimizi daha iyi anlayacağız. Bunu çok önemli bir şey olarak görüyorum. Gerçekten çok önemli. Türkiye'de ilk olması hasebiyle çok çok kıymetli. Bundan sonra ben bu kursun devamının geleceğine inanıyorum. İnsanlar teveccüh gösterecektir. İnsanlarımız bu dili öğrenecektir. Ben çok çok kıymetli görüyorum" dedi.

'SÜRYANİCE ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ BİR DİL'

Kursiyer Efrim Aydın ise şöyle konuştu: "Biz 3 aydır burada Süryanice kursunu görüyoruz. Süryanice öğretmenimiz Adem Coşkun'un eşliğinde gerçekten bize çok güzel şeyler sundu; öğrenmemiz için materyaller sağladı. Süryanice çok ama çok önemli bir dil. Tarihi ve çok eski bir geçmişe sahip. ve biz bunun devam etmesini istiyoruz. Sadece halk eğitim merkezlerinde değil, ortaokullarda ve liselerde de Süryanice dersinin okutulmasını istiyoruz. Çünkü bu bir zenginliktir. Ülkemizin bir zenginliğidir."

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Midyat, Mardin, Son Dakika

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