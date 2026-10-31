Düzce Akçakoca\'da zabıtaya sağlıklı yaşam eğitimi İlçe Sağlık Müdürlüğünce verildi

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından SAHA Sağlık Elçileri programı kapsamında belediye zabıta personeline sağlıklı yaşam ve hasta hakları eğitimi verildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından SAHA (Sağlıklı Hayat Akademisi) Sağlık Elçileri programı kapsamında Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde katılımcılara sağlıklı yaşam konusunda kapsamlı bilgiler aktarılırken hasta hakları konusunda da bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.