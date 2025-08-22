e-YDS 2025/9 Sınavına 5.263 Başvuru - Son Dakika
Eğitim

e-YDS 2025/9 Sınavına 5.263 Başvuru

22.08.2025 11:30
ÖSYM, 9. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 5.263 adayın başvurduğunu açıkladı. Sınav cumartesi yapılacak.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 5 bin 263 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil 329 kişi görev yapacak" dedi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/9), Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da toplam 46 e-sınav salonunda İngilizce olarak yapılacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecekler. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

'ELEKTRONİK SINAVLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE KAPASİTESİ ARTACAK'

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da sınavla ilgili, "Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 5 bin 263 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil 329 kişi görev yapacak. 10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Cumartesi günü bu yılın İngilizce dilinde 5'inci Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nı düzenleyeceğiz. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ersoy ayrıca, "Elektronik sınav uygulamalarımızın çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmayı planlıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Elektronik sınavlar adaylara hızlı sonuç alma ve sınav sonucunu kullanma imkanı sunuyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Bayram Ali Ersoy, Eğitim, Sağlık, ÖSYM, Son Dakika

