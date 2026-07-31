EBYÜ'den Tercih Danışmanlığı Etkinliği - Son Dakika
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EBYÜ'den Tercih Danışmanlığı Etkinliği

EBYÜ\'den Tercih Danışmanlığı Etkinliği
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, aday öğrencilere tercih sürecinde rehberlik etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), üniversite tercih döneminde aday öğrencilere rehberlik etmek amacıyla "Üniversite Tercih Danışmanlığı" bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne bağlı Bilim İletişim Ofisi ile Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Ordu Caddesi'nde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBYÜ SEM) önünde kurulan tanıtım standında yapıldı.

Etkinlikte Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim elemanları ile üniversite öğrencileri, aday öğrencilere tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Aday öğrenciler, tercih sürecine ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt alırken, üniversitenin akademik birimleri, sosyal imkanları ve öğrenci odaklı faaliyetleri hakkında da bilgilendirildi.

Tercih danışmanlığı kapsamında üniversitenin istihdam oranı yüksek bölümleri ile yeni açılan ve güncel ihtiyaçlara cevap veren programlar tanıtıldı. Ayrıca staj ve uygulamalı eğitim olanakları, çift anadal ve yandal imkanları, öğrenci kulüpleri ile sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Aday öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinliğin, üniversitenin öğrenci odaklı yaklaşımını ve erişilebilir danışmanlık hizmetlerini ortaya koyduğu belirtildi.

Üniversite yetkilileri, tercih dönemi boyunca Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığıyla aday öğrencilere danışmanlık desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim EBYÜ'den Tercih Danışmanlığı Etkinliği - Son Dakika

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