Eğitim-Bir-Sen 17. Kez Yetkili Sendika Oldu

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, sendikanın Manisa'da üst üste 17'nci, Türkiye genelinde ise 16'ncı kez yetkili sendika olduğunu açıkladı. Yasav, Manisa'da üye sayısının 6 bin 235'e yükseldiğini belirterek, eğitim çalışanlarının hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, 15 Mayıs mutabakat sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen'in Manisa'da üst üste 17'nci kez, Türkiye genelinde ise 16'ncı kez yetkili sendika olma başarısını gösterdiğini duyurdu.

Yasav, eğitim çalışanlarının haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özgürlük alanlarının genişletilmesi için mücadele eden Eğitim-Bir-Sen'e yönelik desteğin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Manisa genelinde geçen yıl 6 bin 23 olan üye sayısının bu yıl 212 kişi artarak 6 bin 235'e yükseldiğini belirten Yasav, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Yunusemre ilçeleri ile Büyükşehir'de yetkili sendikanın Eğitim-Bir-Sen olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin en büyük sendikası

Türkiye genelindeki üye sayılarına da değinen Yasav, Eğitim-Bir-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı'nda 394 bin 705, yükseköğretim kurumlarında ise 49 bin 749 üyeye ulaştığını, toplam üye sayısının 444 bin 454'e yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamın Türkiye'de bir sendikanın ulaştığı en yüksek üye sayısı olduğunu vurgulayan Yasav, "444 bin 454 üyemiz adına taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle hareket edecek, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmek ve yeni kazanımlar elde etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Hak ve özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz"

Eğitim-Bir-Sen'in 1992 yılında merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulduğunu hatırlatan Yasav, sendikanın 34 yıllık süreçte eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi adına önemli kazanımlara imza attığını belirtti.

Sendikanın temel ilkelerinden taviz vermeden mücadelesine devam edeceğini ifade eden Yasav, eğitim çalışanlarının haklarını savunmayı, çalışma hayatının sorunlarına çözüm üretmeyi ve eğitimin niteliğinin artırılması için katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Açıklamasının sonunda sendikanın başarısında emeği bulunan tüm yönetici ve üyelere teşekkür eden Yasav, "Bu başarıda emek, alın teri, akıl teri ve dualar var. Eğitim-Bir-Sen'i tarihi zirveye ulaştıran 444 bin 454 üyemize teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz, hep birlikte bugünün ve yarınların sendikasıyız" ifadelerini kullandı. - MANİSA