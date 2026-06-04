Eğitim-Bir-Sen 17. Kez Yetkili Sendika Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim-Bir-Sen 17. Kez Yetkili Sendika Oldu

Eğitim-Bir-Sen 17. Kez Yetkili Sendika Oldu
04.06.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Bir-Sen, Manisa'da 17. kez, Türkiye'de ise 16. kez yetkili sendika oldu. Üye sayısı 6235'e yükseldi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, sendikanın Manisa'da üst üste 17'nci, Türkiye genelinde ise 16'ncı kez yetkili sendika olduğunu açıkladı. Yasav, Manisa'da üye sayısının 6 bin 235'e yükseldiğini belirterek, eğitim çalışanlarının hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, 15 Mayıs mutabakat sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen'in Manisa'da üst üste 17'nci kez, Türkiye genelinde ise 16'ncı kez yetkili sendika olma başarısını gösterdiğini duyurdu.

Yasav, eğitim çalışanlarının haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özgürlük alanlarının genişletilmesi için mücadele eden Eğitim-Bir-Sen'e yönelik desteğin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Manisa genelinde geçen yıl 6 bin 23 olan üye sayısının bu yıl 212 kişi artarak 6 bin 235'e yükseldiğini belirten Yasav, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Yunusemre ilçeleri ile Büyükşehir'de yetkili sendikanın Eğitim-Bir-Sen olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin en büyük sendikası

Türkiye genelindeki üye sayılarına da değinen Yasav, Eğitim-Bir-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı'nda 394 bin 705, yükseköğretim kurumlarında ise 49 bin 749 üyeye ulaştığını, toplam üye sayısının 444 bin 454'e yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamın Türkiye'de bir sendikanın ulaştığı en yüksek üye sayısı olduğunu vurgulayan Yasav, "444 bin 454 üyemiz adına taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle hareket edecek, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmek ve yeni kazanımlar elde etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Hak ve özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz"

Eğitim-Bir-Sen'in 1992 yılında merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulduğunu hatırlatan Yasav, sendikanın 34 yıllık süreçte eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi adına önemli kazanımlara imza attığını belirtti.

Sendikanın temel ilkelerinden taviz vermeden mücadelesine devam edeceğini ifade eden Yasav, eğitim çalışanlarının haklarını savunmayı, çalışma hayatının sorunlarına çözüm üretmeyi ve eğitimin niteliğinin artırılması için katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Açıklamasının sonunda sendikanın başarısında emeği bulunan tüm yönetici ve üyelere teşekkür eden Yasav, "Bu başarıda emek, alın teri, akıl teri ve dualar var. Eğitim-Bir-Sen'i tarihi zirveye ulaştıran 444 bin 454 üyemize teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz, hep birlikte bugünün ve yarınların sendikasıyız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Sendika, Türkiye, Manisa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim-Bir-Sen 17. Kez Yetkili Sendika Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:24:37. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen 17. Kez Yetkili Sendika Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.