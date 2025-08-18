Eğitimde Reform: Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 16-18 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Eğitimde Reform: Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 16-18

Eğitimde Reform: Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 16-18
18.08.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, Türkiye'deki eğitimde reformları ve yurtdışındaki Türk okullarını anlattı.

'ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 16-18 BANDINDA'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam ilçesindeki başka bir otelde düzenlenen 'Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı'na da katıldı. Bakan Tekin, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda eğitim öğretim göstergeleri açısından devrim niteliğinde işler yaptığını belirterek, "20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye'yi karşılaştırdığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı, kademeler arası farklılaşmakla beraber 20'li rakamlarda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yine kademeler arasında farklılaşmakla beraber 16-18 bandında. 650 bin dersliğimizin tamamı internet erişim hizmetine kavuşturulmuş durumda. Dersliklerimizin tamamında etkileşimli tahta var. Bunu da Türkiye'deki siyasi muhalefet takdir etme yetisinden mahrum olduğu için onların eleştirilerini UNDP'nin raporlarından cevaplamak istiyorum. UNDP, 'Dünyada neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta bulunan tek ülke Türkiye' diyor" diye konuştu.

'AVRUPA'DA MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE EN İYİ ÜLKEYİZ'

Bakan Tekin, yurt dışındaki Türk okullarının ve bu okulların karşı karşıya bulunduğu problemleri çözmek adına çok önemli adımlar attıklarını işaret ederek, "Sizler şimdi yurt dışına gitmek üzere yurt dışında bayrağımızı, ülkemizi, milletimizi temsil etmek üzere gideceksiniz. Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim; hangi ülkeye giderseniz gidin, gittiğinizde gururla 'Bizim ülkemiz buradan çok daha iyi' diyebileceğiniz bir eğitim öğretim ortamı var Türkiye'de. Bunu göğsünüzü gere gere her ortamda söyleyebilirsiniz. Ben değil, isterseniz 2024 yılı aralık ayındaki TIMSS skorları söylesin. Avrupa'da matematik ve fen bilimlerinde en iyi ülkeyiz. Bunu biz siyasetçiler kendi başarımız olarak göstermiyoruz arkadaşlar. Bizim üstümüze düşen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu işi yapacak sizlere alan oluşturmak" dedi.

'YURT DIŞINDA 452 OKULUMUZ VAR'

Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın, yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırdığını belirterek, "56 ülkede yaklaşık 70 bin öğrenciye bizim okullarımız dışında eğitim veriyor. Şu anda yurt dışında 452 tane okulumuz var ve yaklaşık 10 bine yakın personelimiz var. Almanya'dan Senegal'e, Romanya'dan Kongo'ya, Fransa'ya, Etiyopya'ya kadar dünyanın 56 farklı ülkesinde bizim bayrağımızı dalgalandıran, bizim adımıza, oradaki insanlara, oradaki çocuklara eğitim öğretim hizmeti sunan okullarımız var, kurumlarımız var" diye konuştu.

5 gün sürecek programda, yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmen seçme sınavında başarılı olan 537 öğretmen ve okutmandan 262 öğretmen/okutman uyum eğitimine alındı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitimde Reform: Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 16-18 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı Ederson Galatasaray için gemileri yaktı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Türk Pentatlonu’nun gençleri, dünya sahnesinde parladı Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 14:30:17. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitimde Reform: Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 16-18 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.