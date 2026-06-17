Eğitimde Teknolojinin Rolü Vurgulandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed Bilal Macit, eğitimde teknolojinin en iyi şekilde kullanıldığını belirterek, "Dünyada her sınıfında internet bulunan, her sınıfında akıllı tahta olan ve öğrencilerine ücretsiz dijital eğitim platformları sunan çok az ülke vardır" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen "Köklerden Geleceğe Girişimcilik Zirvesi" programına katıldı. Halk Eğitim Merkezi'ndeki programda konuşan Macit, Milli Eğitim Bakanlığı'nın FATİH Projesi'nin örnek bir proje olduğunu belirterek, "Dünya çok hızlı değişiyor. Teknoloji ise bundan da hızlı değişiyor. Dün şaşırarak karşıladığımız teknolojiler bugün kurumların envanterine giriyor, kısa süre sonra da evlerimizde kullandığımız araçlar haline geliyor. Dünyanın en büyük ülkeleri ve şirketleri teknolojiye ve Ar-Ge'ye çok büyük bütçeler ayırıyor. Hatta öyle ki Huawei ve Amazon gibi şirketlerin Ar-Ge harcamaları birçok ülkenin bütçeleriyle yarışıyor. Türkiye, bu konuda nerede? Aslında Türkiye, bu konuda kararını yıllar önce vermiş bir ülkedir. Teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma kararını vermiştir. 2000'li yılların başında Türkiye'de yalnızca bir veya iki teknopark bulunuyordu. Özel sektörün ise neredeyse hiç Ar-Ge merkezi yoktu. Bugün ise Türkiye'de 100'den fazla teknopark, bin 500'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi, 200 binden fazla araştırmacı ve mühendis bulunmaktadır. Girişimcilere yönelik milyarlarca liralık destek ve yatırım fonları oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı da bu doğrultuda önemli adımlar attı. 2000'li yılların başında FATİH Projesi hayata geçirildi. Bugün dünyada her sınıfında internet bulunan, her sınıfında akıllı tahta olan ve öğrencilerine ücretsiz dijital eğitim platformları sunan çok az ülke vardır. Bunları neden söylüyorum? Çünkü yaptığınız her işte bu özgüveni taşımanız gerekiyor. Sizlerin ağabeyleri ve ablaları bu özgüvenle İHA'ları ve SİHA'ları ürettiler. Yerli tohumlar geliştirdiler. Çok önemli girişimcilik başarı hikayelerine imza attılar. Dolayısıyla bizim sizlerden beklentimiz de yeni başarı hikayeleri yazmanızdır" dedi.

"Dünyada birçok sorunun temelinde teknoloji eksikliği değil, insanlık değerlerinin eksikliği yatmaktadır"

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Macit, "Sizden isteğimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda kendini çok iyi yetiştirmiş, aynı zamanda insan olma bilincini merkeze alan, ailesine, öğretmenine, annesine, babasına ve çevresine saygılı bireyler olmanızdır. Ben iki noktanın altını çizmek istiyorum. Birincisi çalışmak. Sosyal medyada ve internette birçok başarı hikayesi görüyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla bu hikayelerin ortak noktası çok çalışmadır. Çalışmadan başarıya ulaşan bir örnek neredeyse görmedim. Eğer birileri size çalışmadığını söylüyorsa, bilin ki işin görünmeyen kısmında mutlaka büyük bir emek vardır. Dolayısıyla başarının temel yolu çok çalışmaktan geçmektedir. İkinci nokta ise pes etmemektir. Bazen çok çalışırsınız ama istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bu durum sizi umutsuzluğa sürüklememeli, hedeflerinizden ve hayallerinizden vazgeçirmemelidir. Dünyadaki birçok girişimcilik hikayesinin arkasında defalarca denenmiş ve ilk aşamada başarısız olmuş girişimler bulunmaktadır. Bu nedenle sizlerden beklentimiz asla pes etmemeniz ve hayallerinizin peşinden gitmenizdir. Bugün sizlerin başarılı olabilmesi için ülkemizde çok önemli imkanlar bulunmaktadır. Yeter ki kendinize inanın. Öğretmenlerinize, okulunuza, ailenize ve memleketinize güvenin" diye konuştu.

"Bizden daha iyi bir Türkiye inşa edeceğinize gönülden inanıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz da, "Mesleki ve teknik eğitimden söz ettiğimizde son zamanlarda sürekli geleceği konuşuyoruz. Oysa geleceği inşa eden her büyük adımın arkasında güçlü bir birikim vardır. Bunu bazen göz ardı ediyoruz. Bugün Kastamonu'da bulunmamızın en önemli nedenlerinden biri de budur. Çünkü bu şehir, yüzyıllar boyunca ustalığın, esnaf kültürünün, emeğin ve ahilik anlayışının yaşatıldığı önemli merkezlerden biri olmuştur. Kastamonu'nun çarşılarında şekillenen bu kültür bize şunu hatırlatmaktadır; bir meslek yalnızca öğretilmez; yaşanır, geliştirilir ve sonraki nesillere aktarılır. Bir mesleği geleceğe taşıyan şey yalnızca onu sürdürmek değil, onu geliştirecek iradeyi de ortaya koymaktır. Bugün girişimcilik dediğimiz yaklaşımın özünde de böyle bir bakış açısı vardır. İhtiyacı görebilmek, fikir geliştirebilmek ve değişime cesaretle karşılık verebilmek. Bizim medeniyetimizde ahilik ise bu yolculuğa yalnızca beceri değil, yön de kazandırmaktadır. Çünkü ahilik yalnızca meslek öğretmez; işi hakkıyla yapmayı, güven oluşturmayı, sorumluluk almayı ve değer üretmeyi de öğretir. Bu nedenle biz ahiliği yalnızca geçmişimizin önemli bir mirası olarak değil, bugünün eğitim anlayışının da önemli bir parçası olarak görüyoruz. Meslek liselerimizde ahilik kültürü ve girişimcilik dersleriyle öğrencilerimize meslek ahlakını, girişimci düşünmeyi, iş fikri geliştirmeyi ve toplumsal sorumluluk almayı birlikte öğretiyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimizin üretim ve girişimcilik fikriyle hayalleri gerçeğe dönüştüreceklerine inanıyorum"

Zirveyi gençlerin geleceğine katkı sağlamak için düzenlediklerini belirten Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de, "İnsanlık tarihine baktığımız zaman milletlerin hedeflerini gerçekleştiren ve insanların hayallerini hayata geçirenlerin yalnızca bugünü izleyenler değil; aynı zamanda risk alan, cesur adımlar atan kişiler olduğunu görmekteyiz. Ben buna kısaca girişimcilik ruhu diyorum. Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde de ülkemizin, milletimizin ve insanlarımızın hedeflerini gerçekleştirecek gençlerimizin üretim ve girişimcilik fikriyle bu hayalleri gerçeğe dönüştüreceklerine inanıyorum. Bu kapsamda ilimizde yürüttüğümüz birçok çalışmanın gençlerimizin milletimizin hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemelerine katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sunum yapan Ufuk Batum, Cihan Buğdaycı ve Dr. Bedirhan Keskin, öğrencilere girişimcilik konularında bilgiler verdi. Programa Vali Meftun Dallı, kurum müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KASTAMONU