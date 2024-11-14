Ekolojik Ahşap Oyuncak Üretimi

Eğitim

SAMSUN'da mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmenliği yapan Burhan Yaman, 28 yıl önce hobi olarak başladığı ekolojik ahşap ile oyuncak yapımı yeteneğini mesleği ile devam ettiriyor.

Samsun'da Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmenliği yapan Burhan Yaman, hobisini meslek edindiğini söyledi. Ekolojik ahşap ile sağlığa zararsız şekilde çocukların eğlenmelerini sağladıklarını belirten Burhan Yaman, "Kimyasal hiçbir madde kullanmadan yıllardır bu oyuncaklar ile çocukları eğlendiriyoruzö dedi.

SADECE AHŞAP VE GIDA BOYASI KULLANIYORUM

Türkiye'de ahşap oyuncak dalında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı 5 okuldan 1'i olduklarını söyleyen Burhan Yaman, "Okulumuzda ekolojik ahşap oyuncaklar üretiyorum. Ekolojik ahşabın üzerinde herhangi bir kimyasal madde bulunmuyor. Bu ürünler çocuklarımızın sağlığı için gerçekten çok önemli. Piyasada çok fazla plastik oyuncaklar bulunuyor ancak bu ürünlerin materyal içeriği belli olmadığından bizde bu türde oyuncak üretimine yöneldik. Kendim tasarladığım birçok türde farklı oyuncaklar var. Kesinlikle üstlerinde herhangi bir kimyasal madde kullanmıyoruz. Sadece ahşabı renklendirmek için gıda boyasından faydalanıyoruz. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarından biridir. Ahşap oyuncak dalında Türkiye'de bulunan 5 okuldan biriyiz. İhtiyaç olursa bakanlık üzerinden sipariş gerçekleştirebiliyoruz. 28 yıl önce hobi olarak başladığım bu işte öğretmen olarak devam ediyorumö diye konuştu.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,