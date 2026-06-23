Elazığ\'da Arama Kurtarma Eğitimi

Elazığ'da AFAD tarafından Cemre Vakfı Arama ve Kurtarma Ekibine yönelik eğitim programı başlatıldı.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde Cemre Vakfı Arama ve Kurtarma Ekibine yönelik eğitim programı başlatıldı. Toplam 6 gün sürecek olan eğitimlerin ilk gününde, enkazda arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin teorik eğitimler verildi. Program çerçevesinde katılımcılara afet ve acil durumlarda arama-kurtarma süreçleri, enkazda güvenli çalışma yöntemleri, ekip koordinasyonu ve müdahale teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı çalışmaların da gerçekleştirileceği programın, arama ve kurtarma ekibinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - ELAZIĞ