Fırat Üniversitesi’nde "Harput Klasik Kıraat Meclisi Programı" düzenlendi

Elazığ'da 4 gün sürecek "Harput Klasik Kıraat Meclisi Programı" düzenlenen açılış programıyla başladı.

İlmi altyapısı Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün himayelerinde; Harput Dini İhtisas Merkezi, İl Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Elazığ İlahiyat ve Harput İlim Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ile Diyanet Akademisinin destekleriyle gerçekleştirilen "Harput Klasik Kıraat Meclisi Programı" düzenlenen açılış programıyla başladı. 4 gün sürecek program boyunca Kur'an-ı Kerim'in doğru, nitelikli ve etkili yöntemlerle öğretilmesi, kıraat ilminin ilmi birikiminin yeni nesillere aktarılması, hafızlık ve Kur'an eğitiminde kalite standartlarının geliştirilmesi ve eğitimciler arasında tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programın açılış konuşmasını yapan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ile birlikte, başta Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olmak üzere Türkiye'de kıraat ilmi alanında çalışmalar yapan akademisyenlerle istişarelerde bulunarak programın içeriğini oluşturduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, programın açılış dersini verdi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği derste, kıraat ilminin önemi ve Kur'an-ı Kerim'in doğru okunması ve öğretilmesine yönelik ilmi değerlendirmelerde bulunuldu.