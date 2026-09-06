Elazığ\'da KPSS\'ye geç kalma riski yaşayan adaylar polis araçlarıyla sınava yetiştirildi

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalma tehlikesi yaşayan adaylar için emniyet güçleri seferber oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. Sınav merkezlerine ulaşmakta zorluk, kimlik unutma veya geç kalma riski yaşayan adayların yardımına ise Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koştu. Kent genelinde hazır bekleyen motorize ve asayiş ekipleri, sınava geç kalan adayları motosiklet ve polis araçlarıyla sınav salonlarının kapısına kadar götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "KPSS sabahı, adaylarımızın sınav merkezlerine güvenli ve zamanında ulaşabilmeleri için ekiplerimiz sahadaydı. İHA'larımızla trafik yoğunluğunu anlık olarak takip ederken, trafik ekiplerimizle yoğunluğun yaşandığı noktalarda gerekli müdahaleleri gerçekleştirdik. Sınava geç kalma riski bulunan adaylarımızın da zamanında sınav merkezlerine ulaşmalarını sağladık. Gençlerimizin geleceğe uzanan bu önemli yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyor, tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.