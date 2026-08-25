Elazığ'da Okul Hazırlıkları Yerinde İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Okul Hazırlıkları Yerinde İncelendi

Elazığ\'da Okul Hazırlıkları Yerinde İncelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bir dizi okulu ziyaret ederek fiziki durumları ve eğitim ortamlarını denetledi. Gün, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve nitelikli eğitim için memnuniyetini dile getirdi.

Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde incelendi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla bir dizi okul ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda Barbaros Hayrettinpaşa Ortaokulu, İhsan Tangülü Ortaokulu, 100. Yıl Çaydaçıra Ortaokulu, Salim Hazardağlı İlkokulu ve Şehit Metin Koza Anaokulunu ziyaret eden İl Müdürü Gün, okulların fiziki durumları ve eğitim ortamları hakkında detaylı incelemelerde bulundu.

Ziyaretleri sırasında okul müdürlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Gün, sınıflar, laboratuvarlar, spor salonları, öğretmenler odası ve diğer donatı alanlarında yapılan hazırlıkları değerlendirdi. Yeni eğitim öğretim yılına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Gün, öğrenci ve öğretmenlerin daha nitelikli ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi adına yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da Okul Hazırlıkları Yerinde İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 15:01:04. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Okul Hazırlıkları Yerinde İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement