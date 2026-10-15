Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iki lisede afet farkındalık eğitimi düzenledi - Son Dakika
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Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iki lisede afet farkındalık eğitimi düzenledi

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Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iki lisede afet farkındalık eğitimi düzenledi
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Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, iki lisede afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde başta deprem olmak üzere afet türleri, öncesi tedbirler, anında doğru davranışlar ve sonrası gerekenler anlatıldı; bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından iki lisede düzenlenen eğitimlerde, öğrencilere afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Afet Farkındalık Eğitimleri gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, başta deprem olmak üzere karşılaşılabilecek afet türleri hakkında bilgi verildi. Afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler detaylı şekilde ele alındı.

Eğitimlerle öğrencilerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması, muhtemel afet durumlarında doğru ve bilinçli hareket edebilmelerine yönelik davranış alışkanlıklarının kazandırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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