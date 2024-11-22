Emekli Öğretmenler 24 Kasım'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Eğitim

Emekli Öğretmenler 24 Kasım'da Bir Araya Geldi

Emekli Öğretmenler 24 Kasım\'da Bir Araya Geldi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden emekli olan 42 eğitim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen programda bir araya geldi. Programda pasta kesimi, resim sergisi ve konser gösterileri yer aldı.

22.11.2024 18:38  Güncelleme: 18:42
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SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) emekli olan 42 eğitim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için yıllar sonra bir araya geldi.

İçerisinde profesör, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 42 emekli öğretmen, OMÜ'de Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen program ile bir araya geldi. Düzenlenen program pasta kesimi, resim sergisi ve OMÜ'de eğitim gören öğrencilerin sergilediği konser gösterileri ile devam etti.

'EĞİTMENLERİMİZİN ŞU ANDA İYİ HİZMET VERDİKLERİNE GERÇEKTEN ÇOK İNANIYORUM'

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Ali Pancar (73), "Ben 46 yıl üniversitelerde eğitim- öğretim hizmetinde bulundum. Emekli olalı tam olarak 6 yıl oluyor. Emekli olan veya şu anda görev yapan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Öğretmenler gerçekten eli öpülesi insanlardır. Bu ülkede çok kaliteli öğretmenlerin yetiştirilmesi gerekiyor. Eğitmenlerimizin şu anda iyi hizmet verdiklerine gerçekten çok inanıyorum. Çocuklarımıza, iyi ve kaliteli öğretmenlerimizin hizmet etmesini canı gönülden temenni ediyorum" dedi.

'SEVDİKLERİMİ, TANIDIKLARIM VE DOSTLARIMI BİR ARADA GÖRMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Mustafa Özbalcı (86), "2010 yılında OMÜ Eğitim Fakültesi'nden emekli oldum. Benim neredeyse bütün ömrüm orada geçmiştir. Eğitim fakültesindeki bölümlerin tümünü ben kurdum. OMÜ'de ki görevimin ardından Diyarbakır şehrine geçiş yaptım. Orada da güzel ve uzun yıllar hizmette bulundum. Bugün burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sevdiklerimi, tanıdıklarım ve dostlarımı bir arada görmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Emekli Öğretmenler 24 Kasım'da Bir Araya Geldi - Son Dakika

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