Emniyet ve milli eğitim Hakkâri'de öğrencilere zararlı yönlendirme semineri verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emniyet ve milli eğitim Hakkâri'de öğrencilere zararlı yönlendirme semineri verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyet ve milli eğitim Hakkâri\'de öğrencilere zararlı yönlendirme semineri verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Emniyet ve milli eğitim yetkilileri, Hakkâri'de öğrencileri zararlı oluşum ve yönlendirmelerden korumaya yönelik bir seminer düzenledi. Seminerde aşırıcılık, narkotik ve siber suçlara karşı erken farkındalık ile okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin sorumlulukları konuşuldu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde, öğrencilerin zararlı oluşum ve yönlendirmelerden korunması amacıyla kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi.

Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Adem Öztürk, aşırıcılık faaliyetleriyle narkotik ve siber suçlara karşı mücadelede önleyici çalışmaların ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Eğitim kurumları ile emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin, öğrencilerin muhtemel tehdit ve risklerden korunmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ise öğrencilerin her türlü zararlı oluşum ve yönlendirmeden korunmasında eğitimcilere önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. Okul yöneticileri ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerin bu konudaki duyarlılık ve farkındalıklarının önemine vurgu yapan Kızılkaya, güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında kurumlar arası iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Şube Müdürü Kızılkaya, okul güvenliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her konuda eğitim camiasına destek veren İl Emniyet Müdürü Attila Ayata'nın şahsında İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

İl Emniyet Çocuk Şube Müdürü İbrahim Murat Dur da çocukların ve gençlerin zararlı ideolojilerin, manipülatif söylemlerin ve farklı yönlendirmelerin etkisi altında kalmaması için risklerin erken aşamada fark edilmesinin önemini vurgulayarak, bu mücadelede yalnızca güvenlik tedbirlerinin değil; bilinçlendirme, doğru rehberlik ve güçlü iletişimin de belirleyici olduğunu belirtti. Dur, okul yöneticileri ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerin göstereceği duyarlılığın, çocukların güvenli bir eğitim ortamında yetişmesine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

SEMİNERDE ELE ALINAN KONULAR

Emniyet uzmanları tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde; aşırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, narkotik ve siber suçlara karşı risklerin erken fark edilmesi, öğrencilerin zararlı oluşum ve yönlendirmelere karşı korunması ile okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin bu süreçte üstlenebilecekleri sorumluluklar ele alındı. Öğrencilerin güvenliğini önceleyen, koruyucu ve önleyici yaklaşımların güçlendirilmesini hedefleyen toplantı, katılımcıların bilgilendirilmesi ve konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüYerel HaberlerGüvenlikNarkotikHakkariRehberGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti Öğrencilerin başına çöp döktü Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
14:44
Ekran başındakiler donup kaldı Annesinden kayıp genç kızla ilgili “Yok artık“ dedirten iddia
Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
14:32
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
14:20
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde
13:55
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat’ı göreve getirdi
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat'ı göreve getirdi
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:51:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Emniyet ve milli eğitim Hakkâri'de öğrencilere zararlı yönlendirme semineri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android