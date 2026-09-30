Erzincan'da EBYÜ kahvaltısında Binali Yıldırım öğrencileri video konferansla kutladı - Son Dakika
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Erzincan'da EBYÜ kahvaltısında Binali Yıldırım öğrencileri video konferansla kutladı

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Erzincan\'da EBYÜ kahvaltısında Binali Yıldırım öğrencileri video konferansla kutladı
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EBYÜ'de 2026-2027 akademik yılında başlayan öğrenciler için hoş geldin kahvaltısı düzenlendi. Programa Vali Aydoğdu, Milletvekili Karaman ve Rektör Kuyrukluyıldız katıldı; Binali Yıldırım video konferansla öğrencileri kutladı, Cimin üzümü ve tulum peyniri ikram edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), 2026-2027 akademik yılında üniversiteye başlayan öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek amacıyla "Hoş Geldiniz Kahvaltısı" programı düzenlendi.

Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Tesisler önünde gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilere kentin yöresel ürünlerinden Cimin üzümü, tulum peyniri ve kete ikram edildi.

Rektör Kuyrukluyıldız, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenci merkezli yönetim anlayışını vurguladı ve öğrencileri sosyal faaliyetler ile öğrenci topluluklarına aktif katılmaya davet etti.

Vali Aydoğdu, öğrencilere "Erzincan'da kendinizi evinizde hissedin." mesajını verirken, Milletvekili Karaman da öğrencilerin Erzincan'da yalnız olmadığını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da video konferansla programa bağlanarak öğrencilerin yeni akademik yılını kutladı ve başarı dileklerini iletti.

Program, protokol üyelerinin Sosyal Tesislerdeki etkinliklere katılması ve öğrenci tanıtım stantlarını ziyaret etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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