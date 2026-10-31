Erzincan\'da gönüllü üniversiteliler köy okulu çocuklarına palyaçolu oyun günü yaşattı

Erzincan'da üniversiteli gönüllüler, köy okulunda eğitim gören çocuklar için düzenledikleri etkinlikte palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlarla öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Terzi Baba Kız Yurdunda kalan gönüllü öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bir köy okulunu ziyaret etti.

Çocuklara farklı ve eğlenceli bir gün yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençler, öğrencilerle oyunlar oynadı.

Palyaço eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenirken okul bahçesinde renkli görüntüler oluştu.

Gönüllü öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri de çocuklara verdi.

Üniversiteli gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, etkinlik boyunca çeşitli oyunlara katılarak keyifli vakit geçirdi.

Gönüllülük ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirilen ziyaret, çocukların mutluluğuna ortak olunmasının ardından sona erdi.