Erzincan'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Erzincan'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Erzincan\'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi
15.06.2026 09:40
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, ÇOGEP kapsamındaki 'Hep Birlikte Güçlüyüz' projesiyle 4 okulda 285 öğrenciye genel güvenlik, trafik ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verdi. Etkinlik sonunda öğrencilere hediyeler dağıtıldı; benzer çalışmaların süreceği bildirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Proje kapsamında Bahçelievler Anaokulu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu, Mimar Sinan Anaokulu ile TOKİ İlkokulu ve Anaokulunda öğrenim gören toplam 285 öğrenciyle bir araya gelen polis ekipleri, çeşitli konularda eğitim verdi.

Etkinliklerde öğrencilere genel güvenlik kuralları, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yetkililer, çocukların güvenlik bilincinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Erzincan'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

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