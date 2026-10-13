Erzincan\'da üniversite öğrencilerine abonman indirimi 2026-2027\'de de sürecek

Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik son 3 yıldır uygulanan indirimli abonman uygulamasının 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam etmesi kararlaştırıldı.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, şehir içi ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve öğrencilerin ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, vali yardımcıları, ilgili birim amirleri, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ile Erzincan Kent İçi Taşımacılık Kooperatifi yetkilileri katıldı.

Toplantıda, öğrencilere yönelik indirimli abonman uygulamasının devam ettirilmesi, taşımacılık şirketince yeni otobüslerin alınması ve seferlerin belirlenen saatlere uygun şekilde gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Alınacak körüklü otobüslerin özellikle yolcu yoğunluğunun fazla olduğu hatlarda hizmet vermesi kararlaştırılırken, seferlerde gecikmelerin önlenmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Vali Aydoğdu, şehir içi ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi için tüm paydaşlarla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.