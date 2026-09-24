Erzincan Tulum Peyniri toz forma dönüştürüldü, patent başvurusu yapıldı

Erzincan Tulum Peyniri, uluslararası kongrede bilimsel çalışmayla tanıtıldı. Geleneksel peynirin toz forma dönüştürülmesine yönelik çalışma kapsamında patent başvurusu yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Fatih Ertugay, Kosova'da düzenlenen 2. Uluslararası Gıda Bilimleri, Sağlık ve Gastronomi Kongresi'ne davetli konuşmacı olarak katıldı.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Ertugay, Priştine'de gerçekleştirilen kongrede EBYÜ'yü temsil etti.

University of Business and Technology ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, 20 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar bir araya geldi. Kongrede gıda bilimleri, sağlık ve gastronomi alanlarında 100'ün üzerinde bilimsel çalışma sunuldu.

Ertugay, kongrede "Powdered Erzincan Tulum Cheese" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Erzincan Tulum Peyniri'nin yenilikçi yöntemlerle toz forma dönüştürülmesine yönelik araştırmanın bulguları ve değerlendirmeleri paylaşıldı.

Geleneksel ürünün bilimsel yöntemlerle katma değerli bir ürüne dönüştürülmesini amaçlayan çalışma kapsamında "Toz Erzincan Tulum Peyniri" için Türk Patent ve Marka Kurumuna patent başvurusu yapıldığı belirtildi.