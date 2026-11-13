Erzincan Valisi Aydoğdu ile Rektör Kuyrukluyıldız öğrencilerle yemekte buluştu

Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteyi ziyaret eden Vali Aydoğdu, Rektör Kuyrukluyıldız ile birlikte öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle öğle yemeği yiyen Aydoğdu ve Kuyrukluyıldız, gençlerin eğitim hayatları, akademik çalışmaları, gelecek hedefleri ve kariyer planları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin talep ve önerilerini de dinleyen Aydoğdu ve Kuyrukluyıldız, gençlere eğitim hayatlarında başarı diledi.