Eskişehir İnönü\'de eğitim toplantısında okul güvenliği ve akademik başarı ele alındı

Eskişehir İnönü'de eğitim toplantısında okul güvenliği ve akademik başarı ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışmalarının ele alındığı aylık ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı İnönü'de düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği, fiziki şartlar ve akademik başarı gibi konular görüşüldü.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yürütülen çalışmalar ve projelerin değerlendirildiği aylık ilçe milli eğitim müdürleri koordinasyon toplantısı İnönü'de gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda; il genelinde sürdürülen eğitim faaliyetleri, ilçelerdeki mevcut eğitim-öğretim süreçleri ve planlanan projeler masaya yatırıldı.
Eğitimde niteliği artırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen birleşimde; okul güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin huzurlu ve güvenli ortamlarda eğitim almaları, fiziki şartların iyileştirilmesi ile akademik başarının artırılmasına yönelik atılacak adımlar detaylıca ele alındı.
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