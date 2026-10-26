Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, Anadolu Spor Zirvesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, Anadolu Spor Zirvesi'nde öğrencilerle buluştu

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Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, Anadolu Spor Zirvesi\'nde öğrencilerle buluştu
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Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün Anadolu Park'ta iki gün düzenlediği Anadolu Spor Zirvesi'nde spor dünyasından isimler öğrencilerle buluştu. Zirvede Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ve beIN SPORTS muhabiri Onur Çubukçu deneyimlerini paylaştı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bağlı Sosyal Medya Kulübü tarafından Anadolu Parkta düzenlenen Anadolu Spor Zirvesi iki gün boyunca spor dünyasından isimleri öğrencilerle buluşturdu.

Zirvenin ilk gününde Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, Eskişehirspor Kurumsal İletişim Sorumlusu Sezer Toptaş, spor yorumcuları ve dijital içerik üreticileri Koray Koç, Emre Kurtulmuş ve Arden Papazyan ile beIN SPORTS muhabiri Onur Çubukçu öğrencilerle bir araya geldi. İkinci gün ise S Sport Plus Pazarlama İletişim Müdürü Mehmet Çevikel, spor spikeri Gökhan Abdik, Tiraj kurucu ortağı Hakan Eyüpoğlu, Eski Açık kurucusu Erinç Bilican ve e-spor oyuncuları İsmail Can Yerinde ile Mustafa Can Sarı deneyimlerini paylaştı.

Eskişehirspor ve spor medyasında kariyer imkanları ele alındı

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, kulüpte 2013 yılından bu yana farklı görevler üstlendiğini ve yöneticilik öncesinde uzun yıllar tribünlerde yer aldığını anlattı. Kulübün son dönemde sosyal medyaya ve kurumsal iletişime daha fazla önem verdiğini belirten Entok, gençlerin fikirlerine değer verdiklerini vurguladı. Spor Yöneticiliği bölümü başta olmak üzere üniversitedeki ilgili bölümlerle iş birliğine açık olduklarını ifade eden Entok, gençlerin kulübe katkı sağlayacak projelerde yer almalarının ve uygun şartlarda iş fırsatları elde etmelerinin önemine değindi.

beIN SPORTS muhabiri Onur Çubukçu ise Anadolu Üniversitesi öğrencisiyken Radyo Ada'da çalışmaya başlayarak medya alanında deneyim kazandığını anlattı. Üniversite yıllarında edindiği tecrübelerin ve hazırladığı demoların staj imkanı elde etmesinde etkili olduğunu belirten Çubukçu kariyerinde ilerlemek isteyen öğrencilere etkinliklere katılmalarını ve sektör temsilcileriyle iletişim kurmalarını önerdi. Çubukçu "Fark oluşturabilmek adına, tabiri caizse, insanları biraz rahatsız ederek kendime üniversitede bir yol açtım." sözleriyle kariyer yolculuğunu aktardı.

Spor yorumcusu ve içerik üreticisi Koray Koç da spor medyasına geçiş sürecini öğrencilerle paylaştı. Viyana'da endüstri mühendisliği eğitimi aldığını ve çalışma hayatının ardından Türkiye'ye döndüğünü anlatan Koç, içerik üretmeye 34 yaşında başladığını belirterek kariyer yolculuğundan örnekler verdi. Emre Kurtulmuş ve Arden Papazyan da öğrencilerle spor yorumculuğu ve yayıncılık üzerine sohbet etti.

Spor medyasında değişen taraftar kültürü ve içerik üretimi

Zirvenin ikinci gününde S Sport Plus Pazarlama İletişim Müdürü Mehmet Çevikel, Sosyal Medya Kulübünün geçmişine değinerek kulübün gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulübün ilk üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Çevikel "Burada bayrak yarışını görmek, 15-20 kişiyle başlattığımız kulübün bu kadar büyük bir etkinliğe imza attığını görmek beni çok onore etti. Hepinizle gurur duyuyorum." dedi.

Spor spikeri Gökhan Abdik geçmişten günümüze taraftar kültüründe yaşanan değişimi değerlendirdi. Geçmişte Avrupa kupalarındaki maçların toplumun geniş kesimlerini bir araya getirdiğini belirten Abdik "Eskiden Avrupa kupası maçları milli maç gibiydi; bir takım kazandığında tüm Türkiye kutlardı. Şimdi herkes kendi takımının derdinde, dönem biraz değişti." ifadelerini kullandı.

Tiraj kurucu ortağı Hakan Eyüpoğlu kadın sporcuların başarılarının ve emeklerinin medyada daha görünür olması gerektiğine dikkat çekti. Eyüpoğlu platformlarında kadın sporcularla düzenli içerikler

üreterek sporcuların başarıya ulaşma süreçlerini ve bu süreçte verdikleri emeği daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Eski Açık kurucusu Erinç Bilican ise 2019 yılında bir podcast ile başlayan spor yazarlığı serüvenini anlattı. Bilican, kurdukları tematik taraftar platformuyla Türkiye'de daha geniş kapsamlı ve zengin içerikli bir yayın mecrası oluşturmayı planladıklarını aktardı.

E-spor ve dijital yayıncılık üzerine söyleşi

Zirvenin son oturumunda e-spor oyuncuları İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ve Mustafa Can Sarı (Zgoc) öğrencilerle buluştu. Dijital yayıncılık, oyun dünyasında içerik üretimi ve e-spor kariyerlerinin ele alındığı interaktif söyleşide oyuncular, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi

İki gün süren Anadolu Spor Zirvesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen isimlere Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Tuna, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Çömlekçi, Sosyal Medya Kulübünün eski yönetim kurulu başkanı Hasan Deniz Turan, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Ayşegül Bakaç, eski yönetim kurulu üyeleri Erdi Avcı ve Çağhan Güvenman ile Kuzey Adak, Kerem Acar, Barış Korkmaz, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü Başkanı Atakan Cavcar ve Başkan Yardımcısı Uğur Giray Erol tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: İHA
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