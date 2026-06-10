Gaziantep\'te genç yeteneklere ödül

Gaziantep'te gençlerin sanat alanındaki hünerlerini açığa çıkarmak ve Türk kültürünü sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen "Genç Seslerden Ezgiler Türk Halk Müziği" ile "Canlı Performans Resim" yarışmalarında derece elde eden öğrenciler ve okullar için ödül töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışmalarda derece alan okullar ve öğrenciler için 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde ödül töreni gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Genç Seslerden Ezgiler Türk Halk Müziği Yarışması", Koro, Solo Ses ve Solo Çalgı olmak üzere üç kategoride yapıldı. Yarışmada 10 koro ekibi, 24 solo ses yarışmacısı ve 10 solo çalgı yarışmacısı olmak üzere 500'ün üzerinde yarışmacı yeteneklerini sergiledi.

Güzel sanatlar liseleri ve diğer liselerin ayrı kategorilerde değerlendirildiği yarışmada dereceye giren birinci okula piyano, ikinci okula iki gitar, üçüncü okula ise iki darbuka ve iki bendir hediye edildi. Solo Ses ve Solo Çalgı kategorilerinde birinci olan öğrencilere tablet ve bluetooth kulaklık, ikinci olan öğrencilere bluetooth kulaklık ve ses bombası, üçüncü olan öğrencilere ise ses bombası hediye edildi. Yarışmaların jüri üyeliğini Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri yaptı.

"Canlı Performans Resim" yarışması ise ortaokullarda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler konuyu yarışma alanında öğrenerek doğaçlama şekilde eserlerini ortaya koydu. Jüri değerlendirmesi sonucunda 8 öğrenci derece elde etti. Bu yarışmanın jüri üyeliğini ise güzel sanatlar lisesi öğretmenleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi resim öğretmenleri üstlendi.

"Bu şehrin geleceği siz gençlersiniz"

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, irfan ordusunu oluşturan öğretmenlerin çok önemli olduklarını belirterek, "Zamanın ruhu, bize ne diyorsa onu yapmalıyız. Zamanın ruhunu yakalamak imkan ve fırsat meselesidir. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinde bize emanet olan siz gençlersiniz. Bu şehrin her bir çocuğu benim evladım. Siz benim için çok kıymetlisiniz. Çünkü bu şehrin geleceği sizlersiniz" dedi.

Zenginlik tarifinin artık beşeri sermaye ile ölçüldüğünü vurgulayan Başkan Fatma Şahin, "Biz çocukken bize sürekli matematik, fizik kimya öğretilirdi. Sanatsal faaliyetler hep ikinci plana atılırdı. Bugün bu hususta öğretmenlerimiz bütüncül bir eğitim sergiliyor. Bu sayede biz genç yeteneklerimizi yolun başında keşfedebiliyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin isteklerinin çok önemli olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Gençlerimizin önünde kocaman bir hayat var. Her birinizin yeteneğini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile keşfedeceğiz. Ben 60 yaşında deneme-yanılma ile bir şeyleri öğrenmemeliyim. Bunu henüz yolun başındayken yapmalıyım. 6 yaşındayken kendimi tanımam lazım. Bu konuda yetenek taramalarımız oluyor. Henüz 6 yaşındayken çocuklarımızın eğilimlerini, yeteneklerini ilk 5 sıralamasına koyuyoruz. Bu süreçte çocukların ebeveynleri ve öğretmenleriyle istişare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizin attığı bu küçük adımlar, onları ileride çok daha iyi noktalara getirecek"

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, öğretmenlerin yalnızca akademik olarak değil aynı zamanda öğrencilerin sanat yönünü de geliştirmesi yönünde emek verdiğini ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde belirtildiği gibi hem akademik hem de estetik yönümüzü güçlendirme konusunda öğretmenler olarak vazifemiz var. Onun için öğrencilerimizi sanatla iç içe yetiştiriyoruz. Geleceğin sanatçıları olmak için bugünden öğrencilerimizin attığı bu küçük adımlar, onları ileride çok daha iyi noktalara getirecek" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Fatma Şahin, müzik yarışmasında dereceye giren koronun seslendirdiği eserlere eşlik etti. Ardından iki yarışmada derece elde eden isimlere Başkan Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı tarafından ödülleri verildi. Daha sonra ise yarışmalarda juri koltuğuna oturan isimlere onur belgesi verilerek, her bir juri üyesinin adına ağaç dikildiği belirtildi.

Müzik yarışmasında derece alan isimler açıklandı

"Genç Seslerden Ezgiler Türk Halk Müziği Yarışması" kapsamında ortaokul solo çalgı kategorisinde 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Yılmaz Aktop birinci, Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencisi İkra Kılınç ikinci, Sarısalkım İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sadin Öcalan üçüncü oldu. Ortaokul solo ses kategorisinde Şehit Mesut Yaşar Ortaokulu öğrencisi Güneş Demirbaş birincilik elde ederken, 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Yağmur Yaren ikinci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu öğrencisi Berra Çapkın üçüncü sırada yer aldı. Koro kategorisinde ise Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu birinci, Mete Uygun Ortaokulu ikinci, 23 Nisan Ortaokulu üçüncü oldu.

Lise kategorisinde solo çalgıda Bağlarbaşı Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Şimşek birinci, Gülşen Batar Anadolu Lisesi öğrencisi Şevval Naz Kılıç ikinci olurken; solo ses kategorisinde Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nisanur Koç birinciliği, Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi öğrencisi İslim Akdeniz ikinciliği ve Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Busenaz Dönmez üçüncülüğü kazandı. Koro kategorisinde Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi birinci, Bağlarbaşı Anadolu Lisesi ikinci, Mimar Sinan Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Güzel Sanatlar Liseleri kategorisinde solo ses dalında GTO Güzel Sanatlar Lisesi birinci, Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ikinci olurken; solo çalgı kategorisinde de aynı okullar birinciliği paylaştı.

Canlı performans resim yarışmasında 8 öğrenci derece elde etti

Canlı Performans Resim Yarışması'nda Özel Gaziantep Doğa Koleji Ortaokulu öğrencisi Mertal Metin birinci, Azize-Abdulkadir Hamamcıoğlu Ortaokulu öğrencisi Zeynep İlknur Elişen ikinci ve aynı okuldan Busenaz Dağı üçüncü oldu. Mansiyon ödülleri ise Şehit Öğretmen Hayri Kaya Ortaokulu öğrencisi Aline Sultan, Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Muharrem Cem Şarklı, Azize-Abdulkadir Hamamcıoğlu Ortaokulu öğrencisi Ayyıldız Ağ, Özel Gaziantep Doğa Koleji Ortaokulu öğrencisi Sena Kavcar ve Azize-Abdulkadir Hamamcıoğlu Ortaokulu öğrencisi İlayda Fatma Bıyık'a verildi. - GAZİANTEP