Gaziantep’te "Su Verimliliği Seferberliği" protokolü imzalandı

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde kentte su kaynaklarının verimli kullanılması, çocuklarda erken yaşta su okuryazarlığı ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Su Verimliliği Seferberliği Eğitimi" protokolü imzalandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Hasan Katıkçı İlkokulu'nda imzalanan protokolle, kent genelindeki resmi ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere yıl boyunca su verimliliği, tasarruf, doğru tüketim alışkanlıkları ve çevre bilinci konularında eğitimler verilecek. "Sıfır Atık" vizyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Verimliliği Strateji Belgesi (2023-2033)" hedefleri doğrultusunda yürütülecek proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilecek.

Eğitim ve atölye programları ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi'nde uygulamalı olarak öğrencilere anlatılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında dönem sonunda en yüksek su tasarrufunu sağlayan ilk üç okula ödül verecek. Proje ile öğrencilerin su ayak izi konusunda erken yaşta farkındalık kazanmaları ve suyun bilinçli kullanımına yönelik kalıcı alışkanlıklar geliştirmeleri hedefleniyor.

"Dünyanın ihtiyaç duyduğu dönemde bu projenin yapılması önemli"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber yapılan protokolle okulların sadece milli eğitim müfredatının uygulandığı yerler değil, eğitim öğretim yuvaları olduğunu belirterek, "Yani burada çocuklar o müfredatın yanı sıra iyi insan olmak, iyi vatandaş olmak, duyarlı birey olmak, çevre hassasiyeti olmak, tarihini bilmek, gibi birçok şeyi de okullarda eğitim öğretim dönemi içerisinde yaşıyor. İşte bunlardan bir tanesi de bu su okur yazarlığı olacak. Tam da böyle dünyanın ihtiyaç duyduğu bir dönemde bunu yapıyoruz. Şu an itibariyle sevgili öğrencilerim, bütün okullarda, ilkokul ve ortaokullarda sayaçları ölçülmeye başladı. Dönem sonunda en yüksek tasarrufu sağlayan ilk üç okula Büyükşehir Belediyesi ödüller verecek. Ben çok daha, bilinçli bir öğrenci kitlesinin yetiştiğinin farkındayım. Bizden sonraki nesilden de çok iyiler. Kendi dönemleri olarak da onlar yetiştikleri zaman dünyada bu tip sorunların kalmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu proje dünyanın geleceği demek"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol töreninde yaptığı konuşmada suyun önemine vurgu yaparak çocukların suyun israfını engellemek için neler yapabilecekleri hakkında bilgi verdi. Projeyle çocukları ve geleceği daha güzel bir dünyaya hazırlamayı amaçladıklarına değinen Başkan Şahin, "Bu proje dünyanın geleceği demek. Çünkü sizi korumamız için doğayı korumamız lazım. Doğayı koruyamazsak sizi koruyamıyoruz. Susuz olmaz. Su hayattır. Boşa giden su hayatımızı daha da zorlaştırıyor. Çünkü su yoksa hayat yok. Sizin yaşam alışkanlıklarınıza dikkat çekmemiz lazım. Bunu tiyatroyla yapıyoruz. Bilim merkeziyle yapıyoruz. Su ayak izi ölçerek yapıyoruz. Dolayısıyla su çok önemli ve susuz kalmayacağımız bir dünyanın geleceğini çok güzel bir şekilde size hazırlamak istiyoruz. Aldığın eğitimi evde uyguluyorsan bu iş başarılmış demektir. Evdeki su faturaları azalmaya başlıyorsan bu iş başarılmış demektir" açıklamasında bulundu.

"Öğrencilerimizin su verimliliği noktasında daha da bilinçlenmesi için çok güzel bir protokol"

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı çocukların su verimliliği hakkında bilinçlenmesini sağlayacak protokol hakkında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde belirtilen erdemli birey, erdemli insan, huzurlu ailede yaşanabilir bir çevre teması bulunmaktadır. Dolayısıyla sıfır atıkla başlayan milli bilinç, küçük yaşlardan itibaren sizlerde de çok güzel bir şekilde yerini bulmaya başladı. Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ve GASKİ'nin destekleriyle sizlerin su verimliliği noktasında, daha da bilinçlenmeniz için çok güzel bir protokolü imza atmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Suyun bilinçli tüketimi noktasında öğrencilerimize rehberlik etmek için çalışacağız"

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp ise yaptığı açıklamada, eğitim yolculuğu içerisinde su eğitimi, su okuryazarlığı, su tasarrufu konularında GASKİ Genel Müdürlüğü olarak yer almak istediklerini belirterek, "Biliyorsunuz iklim krizinin en büyük etkisi su kaynakları üzerinde oluşuyor. Büyük yatırımlar yapmak, teknolojik yatırımlar yapmak, yanı sıra sudaki eğitimin içine atıştığımızı, suyun geleceğini korumak açısından çok daha büyük bir yatırım yapmış olacağız. Yapacağımız protokol kapsamında fiziki imkanı olan okullarımızda, kendi okullarında ve Büyükşehir Belediyesi'nin Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde su atölyeleri yaparak suyun doğadaki döngüsünü aynı zamanda kaynaktan buzullara kadarki suyun yolculuğunu anlatıp suyun bilinçli olarak tüketimi noktasında öğrencilerimize rehberlik etmek için çalışacağız" diye konuştu.

Protokol üyeleri tarafından imzalar atıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimi ile tören sonlandı.