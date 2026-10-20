Gediz\'de kadına şiddetle mücadele için hizmetler broşürle tanıtıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve sunulan hizmetleri tanıtmak amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Gediz Kadın Hizmetleri İrtibat Birimi tarafından vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, sunulan hizmetler hakkında bilgi içeren broşürler dağıtılarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilincin artırılması hedeflendi.