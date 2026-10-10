Gediz'de velilere okul-aile iş birliği ve bilinçli medya eğitimi - Son Dakika
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Gediz'de velilere okul-aile iş birliği ve bilinçli medya eğitimi

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Gediz\'de velilere okul-aile iş birliği ve bilinçli medya eğitimi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde dört okulun velilerine yönelik eğitimde okul-aile iş birliği, bilinçli medya kullanımı ve ailelerin çocuk gelişimindeki rolü anlatıldı; 'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması tanıtıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde velilere yönelik düzenlenen eğitimlerde okul-aile iş birliği, bilinçli medya kullanımı ve ailelerin çocukların gelişimindeki rolü ele alındı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gazi İlkokulu, Umurbey İlkokulu, Şehit Ali Kazankaya İlkokulu ve Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu velilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimlerde "Okul ve Aile", "Bilinçli Medya Kullanımı" ve "İlk Öğretmenim Ailem" konuları işlendi. Program kapsamında okul-aile iş birliğinin önemi, bilinçli ve güvenli medya kullanımı ile ailelerin çocukların gelişim ve eğitim süreçlerindeki rolü hakkında velilere bilgi verildi.

Ayrıca "İlk Öğretmenim Ailem" uygulaması tanıtılarak ailelerin çocukların eğitim hayatına katkısını artırmaya yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
KütahyaEğitimÇocukGedizMedyaSon Dakika

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