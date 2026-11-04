Hakkari'de 60 ilkokul öğrencisi jandarmanın trafik eğitiminde uygulamalı eğitim aldı - Son Dakika
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Hakkari'de 60 ilkokul öğrencisi jandarmanın trafik eğitiminde uygulamalı eğitim aldı

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Hakkari\'de 60 ilkokul öğrencisi jandarmanın trafik eğitiminde uygulamalı eğitim aldı
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 60 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verdi. Öğrencilere trafik kuralları ve güvenli trafik davranışları anlatıldı, sonunda hikaye ve boyama kitabı hediye edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Hakkari'de çocuklarda trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ve Merkez Trafik Jandarması timleri tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hakkari Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ilkokulda eğitim gören 60 öğrenci katıldı.

Etkinlikte öğrencilere trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli trafik davranışları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere hikaye ve boyama kitabı hediye edildi.

Kaynak: İHA
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