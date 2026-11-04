Hakkari\'de 60 ilkokul öğrencisi jandarmanın trafik eğitiminde uygulamalı eğitim aldı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Hakkari'de çocuklarda trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ve Merkez Trafik Jandarması timleri tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hakkari Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ilkokulda eğitim gören 60 öğrenci katıldı.

Etkinlikte öğrencilere trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli trafik davranışları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere hikaye ve boyama kitabı hediye edildi.