Hakkari\'de imam hatip lisesi öğrencileri Dr. Halit Ertuğrul\'dan tavsiye aldı

Eğitimci, akademisyen ve yazar Dr. Halit Ertuğrul, Hakkari Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek eğitim, ahlak ve kişisel gelişim konularında tavsiyelerde bulundu.

Hakkari Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde Dr. Halit Ertuğrul'un katılımıyla öğrencilere yönelik söyleşi programı düzenlendi. Gençlik, aile eğitimi, ahlak, kişisel gelişim ve eğitim alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Halit Ertuğrul, söyleşide öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Gençlere hayat, eğitim, kişisel gelişim ve değerler eğitimi konularında önemli tavsiyelerde bulunan Ertuğrul, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda milli, manevi ve ahlaki değerlerin önemi üzerinde duruldu.

Programa Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Esra Karataş, Okul Müdürü Zeki Akdoğan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.