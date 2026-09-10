Hatay'da eğitim hazırlıkları Vali Masatlı başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da eğitim hazırlıkları Vali Masatlı başkanlığında değerlendirildi

Hatay\'da eğitim hazırlıkları Vali Masatlı başkanlığında değerlendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığındaki toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda yürütülecek hazırlıklar ele alındı. Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmaları, güvenli eğitim ortamları ile okul, derslik ve öğretmen planlamaları görüşüldü.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülecek çalışmalar ve hazırlıklar değerlendirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yapılacak çalışmalar ele alındı. Öğrencilerin milli, manevi, insani ve kültürel değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca öğretmenlerin mesleki itibarlarının korunması ve güçlendirilmesi, okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması ile güvenlik, temizlik ve hijyen tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

Okulların mevcut durumunun da ele alındığı toplantıda, tamamlanan ve devam eden okul ile dersliklerin yanı sıra sınıf ve öğretmen planlamaları ile araç-gereç ihtiyaçları görüşüldü.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Mustafa Masatlı, Türkiye Yüzyılı, Hatay Valiliği, Eğitim, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hatay'da eğitim hazırlıkları Vali Masatlı başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya’daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 10:40:38. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da eğitim hazırlıkları Vali Masatlı başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement