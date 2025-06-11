Hayat Boyu Öğrenme Festivali Başladı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '2025 Yılı Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Bu etkinliklerin tamamında, tıpkı zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızla gençlerimiz için öngördüğümüz üzere onlar için yaptığımız kültürel değerlerimizi, birlikteliğimizi, manevi değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları, hayat ve öğrenme kapsamında da yürütmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Ankara Millet Bahçesi'nde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında '2025 Yılı Hayat Boyu Öğrenme Festivali' düzenledi. Bu kapsamda, 7 coğrafi bölgeyi temsilen seçilen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri; yürüttükleri projeler, ürettikleri el emeği ürünler ve eğitim modellerini burada sergiledi. 81 ilden temsilcilerin katılımıyla bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile eşi Ayşe Tekin ve Bakan Yardımcısı Celile Ökten katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece teknik anlamda öğretim işiyle ilgilenen bir bakanlık değil, aynı zamanda milli birlik, beraberlik, ulusal refah, kalkınma gibi akla gelecek her türlü milli değerler konusunda bir kuşak inşa eden bakanlık olduğunu belirtti. Tekin, "Bu faaliyetlerimizi sadece zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımız, gençlerimiz için değil, aynı zamanda Bakanlığımız bünyesinde yaptığımız diğer faaliyetlerde de bunu ifade etmeye, bunu göstermeye, bu anlamdaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün burada bulunmamıza vesile olan hayat ve öğrenme kapsamında yaptığımız etkinlikler. Bu etkinliklerin tamamında tıpkı zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızla gençlerimiz için öngördüğümüz üzere onlar için yaptığımız kültürel değerlerimizi, birlikteliğimizi, manevi değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları, hayat ve öğrenme kapsamında da yürütmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

'EBEVEYN OKULU GİBİ PROGRAMLARA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Tekin, dünya genelinde yapılan çalışmalara göre çocukların ve gençlerin eğitim öğretim süreçlerinde okulun ve öğretmenin rolünün yüzde 50'yi geçmediğini vurgulayarak, "Geriye kalan yüzde 50'sinde ise başta aile olmak üzere toplumun diğer unsurlarının katkısı var. Yani öğretmenimiz ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın okullarımızdaki teknik imkanları, fiziki imkanları ne kadar iyileştirirsek iyileştirelim idealize ettiğimiz eğitim başarısını akademik anlamda çocuklarımız üzerinde yüzde 50 oranında başarmış olabiliyoruz. Biz 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlarken, 3 konuyu önceledik. Bunlardan bir tanesi ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha yoğun, daha aktif ve daha derin bir şekilde dahil olması için aile okulu programımızın içerisine ebeveyn okulu programları ilave ettik. Bu anlamda da yeniliklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 gün sürecek festival, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.