Hayat Boyu Öğrenme Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Hayat Boyu Öğrenme Festivali Başladı

Hayat Boyu Öğrenme Festivali Başladı
11.06.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, kültürel değerleri geleceğe aktaran etkinliklerin önemini vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '2025 Yılı Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Bu etkinliklerin tamamında, tıpkı zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızla gençlerimiz için öngördüğümüz üzere onlar için yaptığımız kültürel değerlerimizi, birlikteliğimizi, manevi değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları, hayat ve öğrenme kapsamında da yürütmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Ankara Millet Bahçesi'nde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında '2025 Yılı Hayat Boyu Öğrenme Festivali' düzenledi. Bu kapsamda, 7 coğrafi bölgeyi temsilen seçilen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri; yürüttükleri projeler, ürettikleri el emeği ürünler ve eğitim modellerini burada sergiledi. 81 ilden temsilcilerin katılımıyla bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile eşi Ayşe Tekin ve Bakan Yardımcısı Celile Ökten katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece teknik anlamda öğretim işiyle ilgilenen bir bakanlık değil, aynı zamanda milli birlik, beraberlik, ulusal refah, kalkınma gibi akla gelecek her türlü milli değerler konusunda bir kuşak inşa eden bakanlık olduğunu belirtti. Tekin, "Bu faaliyetlerimizi sadece zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımız, gençlerimiz için değil, aynı zamanda Bakanlığımız bünyesinde yaptığımız diğer faaliyetlerde de bunu ifade etmeye, bunu göstermeye, bu anlamdaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün burada bulunmamıza vesile olan hayat ve öğrenme kapsamında yaptığımız etkinlikler. Bu etkinliklerin tamamında tıpkı zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızla gençlerimiz için öngördüğümüz üzere onlar için yaptığımız kültürel değerlerimizi, birlikteliğimizi, manevi değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları, hayat ve öğrenme kapsamında da yürütmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

'EBEVEYN OKULU GİBİ PROGRAMLARA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Tekin, dünya genelinde yapılan çalışmalara göre çocukların ve gençlerin eğitim öğretim süreçlerinde okulun ve öğretmenin rolünün yüzde 50'yi geçmediğini vurgulayarak, "Geriye kalan yüzde 50'sinde ise başta aile olmak üzere toplumun diğer unsurlarının katkısı var. Yani öğretmenimiz ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın okullarımızdaki teknik imkanları, fiziki imkanları ne kadar iyileştirirsek iyileştirelim idealize ettiğimiz eğitim başarısını akademik anlamda çocuklarımız üzerinde yüzde 50 oranında başarmış olabiliyoruz. Biz 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlarken, 3 konuyu önceledik. Bunlardan bir tanesi ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha yoğun, daha aktif ve daha derin bir şekilde dahil olması için aile okulu programımızın içerisine ebeveyn okulu programları ilave ettik. Bu anlamda da yeniliklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 gün sürecek festival, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Kültür Sanat, Yusuf Tekin, Festival, Eğitim, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı

18:06
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
06:19
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor
Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
06:17
İstanbul’da yıllar sonra “Çilek Dolunayı“ görüldü Mest eden görüntüler
İstanbul'da yıllar sonra "Çilek Dolunayı" görüldü! Mest eden görüntüler
06:07
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
05:57
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 18:30:53. #7.13#
SON DAKİKA: Hayat Boyu Öğrenme Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.