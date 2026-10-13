Hisarcık\'ta belediye ve termal personeline teknoloji ve kadına şiddet eğitimi verildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye ve Hisarcık Esire Termal Şirketi personeline yönelik teknoloji bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim semineri düzenlendi.

Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, teknoloji bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programında Merve Öğütçü, teknoloji bağımlılığı konusunda bilgi verirken, Emine Biral ise kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılması gerekenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitimlere katılan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan eğitim dolayısıyla eğitmenlere ve Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.