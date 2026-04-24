İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni Konya'da kapılarını açıyor

24.04.2026 16:44
İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni 4-6 Mayıs 2026 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenecek olan "İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni", yarım asra yaklaşan köklü mesleki yarışma geleneğini, interaktif bir eğitim, kültür ve sanat şölenine taşıyor. İmam Hatip Okulları, gençleri bilimsel ve teknolojik donanımla birlikte milli ve manevi değerlerle yetiştirerek geleceğe hazırlarken, sanattan spora, teknolojiden yabancı dile kadar hayatın farklı alanlarında öncü bir "medeniyet atölyesi" niteliği kazandı. 40 yılı aşkın geçmişe sahip mesleki yarışmalar ise bu yıl, herkesin değer ürettiği ve katılımın deneyime dönüştüğü daha kapsayıcı bir organizasyona dönüşecek. Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde eş zamanlı oturumlar ve halka açık katılımla gerçekleştirilecek olan kültür şöleninde üç gün boyunca; katılımcılar ve ziyaretçiler sergilerden deneyim atölyelerine, tiyatrodan spora, konserlere, fuaye alanındaki pek çok etkinliklerin bir parçası olma ve deneyimleme imkanı bulacak. Ayrıca katılımcı ve ziyaretçiler Türkiye Yüzyılı Maarif Vizyonu ve program çeşitliliği kapsamında fen ve sosyal bilimler, dil, sanat, spor, teknoloji ve çocuk gelişimi programları ile çift kanatlı yetişen imam hatip öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları özgün çalışmaları sergiledikleri stantlarda okulları tanıma imkanı bulacak. - KONYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 17:11:01.
Advertisement
