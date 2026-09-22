Isparta'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun temeli atıldı, 200 civarı çocuk eğitim alacak - Son Dakika
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Isparta'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun temeli atıldı, 200 civarı çocuk eğitim alacak

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Isparta\'da 4-6 Yaş Kur\'an Kursu\'nun temeli atıldı, 200 civarı çocuk eğitim alacak
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Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde Bilal-i Habeşi Cami yanındaki alanda Merve ve İbrahim Çelik adına 4-6 Yaş Kur'an Kursu binasının temeli atıldı. Yaklaşık 2 bin metrekare alana yapılacak 4 katlı binada 200 civarı çocuğun aynı anda eğitim alması planlanıyor.

Davraz Mahallesi'nde bulunan Bilal-i Habeşi Caminin yan tarafındaki alana iş insanı Hüseyin Çelik, eşi Fatma Çelik ve oğulları Esat Çelik tarafından ailenin rahmetli evlatları Merve ve İbrahim Çelik adına 4-6 Yaş Kur'an Kursu binası inşa edilecek.

Isparta'da hayırseverlerin eğitime verdiği destekler devam ediyor. Bu kapsamda hayırsever iş insanı Hüseyin Çelik, eşi Fatma Çelik ve oğulları Esat Çelik, ailenin rahmetli evlatları Merve ve İbrahim Çelik adına 4-6 Yaş Kur'an Kursu yaptıracak. Kur'an Kursu'nun temel atma töreni Davraz Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camiinin yan tarafındaki alanda gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip olacak Merve ve İbrahim Çelik 4-6 Yaş Kur'an Kursu, bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşacak.

Temel atma törenine Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, İl Müftüsü Muharrem Biçer, hayırsever iş insanı Hüseyin Çelik, eşi Fatma Çelik ve oğulları Esat Çelik ile davetliler katıldı.

Çelik: "Burada evlatlarımızın adını yaşatmayı amaçladık"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma töreninde konuşan hayırsever iş insanı Hüseyin Çelik, ailecek 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çelik, "Bize her daim yol gösteren Sayın Valimiz Abdullah Erin Beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Burada evlatlarımızın adını yaşatmayı amaçladık. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Biçer: "Bu müesseslere ağırlık vermemiz gerekiyor"

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Isparta'nın tarihi günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Geleceğe güvenle bakmak istiyorsak, vatanına, devletine, dinine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmek istiyorsak bu müesseslere ağırlık vermemiz gerekiyor. Çok kıymetli hayırseverimizi bize yönlendiren, bu işi gönülden destekleyen başta sayın valimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu mekanın bizlere kalan bölümünün tahsisinde gözünü kırpmadan evet diyen belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. 800 metrekaresi bizimdi gerisi belediyemizin de bu konuda yardımcı oldular. Çelik ailesine de teşekkür ediyorum. Bu arsanın bağışçısı Orhan amcamız ve Gülseren ablamıza da teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen: "Bu yapıyı kendi şehirlerinde yapmaları bizleri memnun etti"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iş insanı Hüseyin Çelik ile çok uzun süren dostlukları olduğunu belirterek, daha önce de kendisinin Sütçüler'de annesinin adına bir cami yaptırdığını söyledi. Çelik ailesinin İstanbul'da ikamet ettiğine değinen Başkan Başdeğirmen, "İstanbul'da kendilerini birkaç kez ziyaret ettim. Bu ailenin nasıl bir aile olduğunu ve kazançlarını nasıl değerlendirdiğini çok iyi bilmekteyim. Bu yapıyı belki İstanbul'da yapmak istediler ama kendi şehirlerinde olması bizleri de çok memnun etti. Buradan yetişecek çocuklarımız dini, imanı, Kur'an-ı, Allah'ı ve Peygamberi öğrenerek ülkemize çok güzel hizmetler edecekler. Bu hizmetlerin devamında 4-6 Yaş Kur'an Kursu gibi yapıların yapımına şahsım ve belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz. Geleceğimiz bu çocuklarımız. Hele ki dünyanın gittiği olumsuz gidişatta çocuklarımızın gelecekte bizler için daha çok önemli olacakları inancındayız. Bunlar ülkemizin daha güzel gelişmesine, doğru dürüst insanların yetişmesine sebep olan güzel, çok kaliteli çalışmalar. Bu hizmete kimler katkı veriyorsa Allah razı olsun. Sayın valimiz bu tür konularda çocuklarımız için hiç tereddüt etmeden orada olan bir büyüğümüz. Kendisine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı saygılarımı sunuyorum. Bize düşen her türlü hizmette hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Vali Erin: "Arsanın büyük bölümünde Şükrü başkanımızın desteği var"

Isparta Valisi Abdullah Erin de bir süre üzerinde çalıştıkları 4-6 Yaş Kur'an Kursu için arsa problemini çözdüklerini ifade etti. Vali Erin, geleceği oluşturan çocukların milli değerlerine, vatanına, milletine ve ailesine bağlı bireyler olarak yetişmesine önemli fonksiyonlar ifa edecek Kur'an Kursu'nun temelini attıklarını belirterek, "Hüseyin abimiz olmasa bu iş olmayacaktı. Bu hayrın gerçekleşmesinin en önemli aktörü Hüseyin Beydir. Allah ondan ve ailesinden razı olsun. Bu arsanın büyük bölümü Şükrü başkanımızın her konuda olduğu gibi desteğiyle oldu. Diyanet Vakfına ait 800 metrekarelik bir arsamız vardı. Buranın sadece kapalı alanı 500 metrekare olacak, bodrum, zemin ve üstü 2 kat olmak üzere 4 katlı bir binayı inşa edeceğiz. 200 civarında çocuğumuz aynı anda burada eğitim alacak. Şükrü başkanıma da diğer her hayır işinde olduğu gibi katkısı için de çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun, hizmetlerine devam etsin diye temenni ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine çiçek takdiminde bulunuldu. Daha sonra Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Çelik ailesi tarafından Merve-İbrahim Çelik 4-6 Yaş Kur'an Kursu binasının temel atma butonuna basılırken, binanın ilk beton dökümü dualarla gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Isparta'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun temeli atıldı, 200 civarı çocuk eğitim alacak - Son Dakika
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