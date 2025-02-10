İstanbul'da Dezavantajlı Mahallelere 158 Ödev Evi Açıldı - Son Dakika
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Eğitim

İstanbul'da Dezavantajlı Mahallelere 158 Ödev Evi Açıldı

İstanbul\'da Dezavantajlı Mahallelere 158 Ödev Evi Açıldı

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan Ödev Evi Projesi kapsamında, dezavantajlı mahallelerde çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 158 ödev evi açıldı. Proje, çocukların ödevlerini yapabilecekleri güvenli ve modern çalışma ortamları sunmayı hedefliyor.

10.02.2025 20:08  Güncelleme: 20:15
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İSTANBUL Valiliği tarafından hayata geçirilen Ödev Evi Projesi kapsamında il genelindeki dezavantajlı mahallelerde 158 Ödev Evi açıldı. Proje hakkında bilgi veren Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, "Özellikle dezavantajları mahallelerimizde ödev evleri oluşturuyoruz. Bu projede asıl amacımız eğitimi sağlamak. Çocuklarımıza sıcak, modem çalışma ortamları sağlayıp eğitimde fırsat eşitliğini bu şekliyle sağlıyoruz" dedi.

İstanbul'da 2024 yılının Eylül ayında İstanbul Valiliği himayesinde İstanbul Çocukları Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı ve hayırseverlerin iş birliği ile başlatılan Ödev Evi Projesi kapsamında, dezavantajlı mahallelerde 158 ödev evi açıldı. Uygun çalışma ortamı bulunmayan çocukların eğitmenler rehberliğinde, okul sonrasında ödevlerini yapabilecekleri ve nitelikli zaman geçirecekleri yerler olarak tasarlanan ödev evlerinde, eğitimde dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeleri amaçlanıyor.

'AMACIMIZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMAK'

Ödev Evi Projesi'nin amacından bahseden Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, "Sayın Valimiz Davut Gül öncülüğünde, İstanbul Valiliğimizin himayelerinde 39 ilçe kaymakamlığımızın koordinesinde ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, ilçe müftülüğümüz, ilçe gençlik spor müdürlüklerimiz ve İstanbul Çocukları Vakfı'nın da işbirliği ile özellikle dezavantajları mahallelerimizde ödev evleri oluşturuyoruz. Bu projede asıl amacımız eğitimi sağlamak. Çocuklarımıza sıcak, modem çalışma ortamları sağlayıp eğitimde fırsat eşitliğini bu şekliyle sağlıyoruz. Bu odalarımız hem güvenli, hem modern, hem de fiziki ve teknolojik donatılarla da donattığımız için çocuklarımızın eğitimlerini kolaylaştırmakiçin çok güzel bir proje. Bunu da biz sahada, bu şekliyle uygulamaya çalışıyoruz. Bunda şu anda da olumlu sonuçları hep beraber aldık. Bu projede bizim en büyük amacımız çocukların gelişimine katkı sağlamak. Burada eğitim sorumluları eşliğinde biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bu eğitim sorumlularda özellikle iş gücü uyum programı çerçevesinde biz alım yapıyoruz. Nedir bu iş gücü uyum programı, özellikle eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi üniversite öğrencilerimizi alıyoruz. Bu gençlerimiz aynı zamanda mentörlük yapıp, yarın iş sahibi oldukları zaman bir uygulama fırsatını burada sahada yapmış oluyorlar ve aynı zamanda da üniversite içinde eğitimde harçlıklarını da bir şekliyle karşılamış oluyorlar. Bu da projenin diğer bir olumlu yönüdür" dedi.

'BURADA BİR ÇALIŞMA ORTAMI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ödev Evi Projesi hakkında bilgi veren öğretmen Hilal Lale, "Ödev Evi Projesi İstanbul Valiliğimizin gerçekleştirdiği bir proje. Biz burada öğrencilerimize hafta içi ve hafta sonu, haftanın her günü ödevlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yapamadıkları kısımlarda onlara yardımcı oluyoruz. Eğer toplu olarak yapamadıkları bir kısım varsa tahtamızı kullanarak onlara destek oluyoruz veya toplu bir şekilde çıktı alarak onlara kendimiz ekstra ödev veriyoruz. Evinde düzgün bir çalışma ortamı olmayan ve çalışamayan öğrencilerimize burada bir çalışma ortamı sunmaya çalışıyoruz. Öğrenciler bu durumdan gayet memnun. Okulda anlamadıkları kısımları burada bize bireysel olarak sorabildikleri için, biz onlarla bireysel olarak ilgileniyoruz. Çok daha etkili olduğunu söylüyorlar. Ev ortamında tam bir çalışma ortamı yakalayamayabiliyorlar. Tek başlarına oldukları için sıkılabiliyorlar. Burada toplu olarak arkadaşlarıyla birlikte hocaların eşliğinde çalıştıkları için, ister istemez bir sorumluluk bilinci yükleniyor kendilerine. Düzgün bir şekilde çalışabiliyorlar. Biz de onlara destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, İstanbul, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İstanbul'da Dezavantajlı Mahallelere 158 Ödev Evi Açıldı - Son Dakika

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