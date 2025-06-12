İstanbul'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali - Son Dakika
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Eğitim

İstanbul'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali

İstanbul\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali
12.06.2025 20:09
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Vali Gül, Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında festivale katılarak eğitim hedeflerini açıkladı.

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki 'Spor Şehri İstanbul Projesi' kapsamında, İstanbul'daki 39 ilçede eş zamanlı olarak 'Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali' düzenlendi. Beşiktaş'ta düzenlenen programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'un eğitiminin bugünü, dünden daha güzel. Ama şuna inanıyorum. Yarınımız da bugünden daha iyi olacak" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Spor Şehri İstanbul Projesi' kapsamında, İstanbul'daki 39 ilçede aynı anda 'Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali' gerçekleşti. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Orgeneral Kami Güzey İlkokulu'nda düzenlenen festivale katılarak öğrenci ve velilerle geleneksel çocuk oyunlarını oynadı. Programa Vali Gül ile birlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

'OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YÜZDE 100 OKULLAŞMA HEDEFİMİZ VAR'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbulumuzun zaman zaman öncelikleri değişmekle birlikte, eğitim hep bunların içerisinde ilk 3'te olan önceliklerimizden bir tanesi. Hepinizin bildiği gibi tekli eğitim hedefimiz var. Okul öncesi eğitimde yüzde 100 okullaşma hedefimiz var. Okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilme hedefi var. Okullarımızın tamamı bu anlamda elden geçirildi. ya yıkılıp yeniden yapıldı ya da güçlendiriliyor. Bu sağlam okulların içerisinde öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim, öğretim alabilmesi için de zaman zaman çeşitli projeler geliştiriliyor. Şu an bizim 'Spor Şehri İstanbul' projemizle lisanslı öğrenci sayımız 780 bin. Hedefimiz 1 milyona çıkmak. Bu ne demek? Her okulumuzda okul spor kulübümüz var. Çocuklarımız yetenek taramalarına göre spor dallarına yönlendiriliyor. Geleneksel sporlar da bunların içerisinde. İstedikleri malzemelerin tamamı temin ediliyor. Olabildiğince müsabaka yapmalarını da arzuluyoruz. Bununla hem çocuklarımızın ruhen, bedenen spor ve disiplini ile tanışmalarını arzuluyoruz. Hem de çağımızın çok önemli problemlerinden biri olan obezite başta olmak üzere diğer hastalıklarla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek istiyoruz" dedi.

'İSTANBUL'UN EĞİTİMİNİN BUGÜNÜ DÜNDEN DAHA GÜZEL'

Vali Gül, "'Spor Şehri İstanbul' ile hedefimiz çocuklarımızın spor yapması, 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projemizle her okulumuzda, müzik sınıfı açamadığımız yerlerde enstrüman temin edilmesi. Öğrenci meclislerimizle sınıftan başlayarak il ölçeğine kadar çocuklarımızın, yavrularımızın karar süreçlerine katılmaları, kendini ifade etmeleri, sosyal kültürel faaliyetler içerisinde olmalarını arzuluyoruz. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projemizle 6,5 milyon kitap sayımızı 13 milyona çıkartma hedefimiz var. Aslında hepsine baktığımızda herkesin kendi çocuğunda olmasını istediği, kendi kardeşinde olmasını istediği, kitap okuyan, spor yapan, enstrüman çalan ve öğrenci meclisleri aracılığıyla sosyal olaylara olabildiğince duyarlı olan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Ne yaparsak yapalım, sonuç itibariyle bunları öğretmenlerimizin eliyle yapıyoruz. Ben bu açıdan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Velilerimiz eliyle yapıyoruz. Velilerimize teşekkür ediyorum. Bu işin merkezinde öğrencilerimiz var. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz idarecilerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. İstanbul'un eğitiminin bugünü dünden daha güzel. Ama şuna inanıyorum. İnanarak söylüyorum. Yarınımız da bugünden daha iyi olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Davut Gül, İstanbul, Eğitim, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İstanbul'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali - Son Dakika

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