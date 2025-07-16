İstanbul\'da LGS Birincileri Ödüllendirildi

İSTANBUL Valisi Davut Gül, LGS'den 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 163 öğrenci ile İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi. Vali Gül, başarılı olan öğrencilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan 163 öğrenci, İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Çocukları 2025 LGS Birincileri" programıyla İstanbul Valiliği'nde ağırlandı. Vali Davut Gül'ün ev sahipliğinde tarihi Valilik binasının bahçesinde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler, veliler ve okul idarecileri katıldı. Vali Gül, başarılı olan öğrencilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Programda konuşan Vali Gül, "Son iki senedir yaptığımız gibi bu senede 500 puan alıp Türkiye birincisi olan yavrularımızı öğretmenleriyle, idarecileriyle aileleriyle birlikte burada misafir ediyoruz. Öncelikle Bütün öğrencilerimizi ve emek veren bu saydığım paydaşlarını tebrik ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu iki senedir bu programı yapma sebebimiz ve sonrasında yapacaklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencilerimize, gençlerimize verdiği özel önem ve bizlere de bu konuda verdiği özel talimat. Bu ne demek? Şu demek. Sizin evlatlarınız Türkiye'nin en kıymetli evlatları. Allah vergisi zekaları var. Aile olarak bunları desteklediniz. Öğretmenleri olağanüstü emek harcadı, idarecileri emek harcadı. Günün sonunda 500 tam puan alan öğrencilerimizin bu millete, bu devlete çok sayıda hayırlı hizmet var. Lise hayatları boyunca ve daha sonrasında üniversite hayatları boyunca devlet olarak milletimizin kıt kaynaklarıyla sizin evlatlarınızla birlikte yol yürümek istiyoruz" dedi.

'EKONOMİK DURUMUNA BAKMADAN 163 ÖĞRENCİMİZİN HEPSİNE BURS VERECEĞİZ'

Vali Gül, "İstanbul Çocukları Vakfı kim? İstanbul Çocukları Vakfı başında İstanbul Valisi var. 25 kişilik mütevellimiz var. Bu mütevellimizin üç özelliği var. Bir ekonomik durumları iyi, ikincisi cömert ve üçüncüsü de hiçbir kazası belası olmayan hemşerilerimiz. Dolayısıyla da İstanbul Çocukları Vakfı'nda olma sebepleri tamamen çocuklarımıza, üstün zekalı çocuklarımıza, üstün yetenekli çocuklarımıza ve dezavantajlı çocuklarımıza katkı sunmak. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ne yapacağız bundan sonra? Şunu yapacağız. Geçen seneki rakamımız itibariyle 9 ay boyunca aylık 5'er bin lira başarı bursu vereceğiz. Ekonomik durumuna bakmadan herhangi bir mensubiyetine bakmadan 163 öğrencimizin, 163'üne de burs vereceğiz. Aynı şekilde Anadolu Jet, Anadolu'dan gelip burayı tercih eden öğrencilerimize yılda 4'er tane uçak bileti veriyor. İstanbul'da yaşayan öğrencilerimizin de Anadolu'yu tanımaları için aynı şekilde 4'er tane uçak biletimiz olacak. Sizler Anadolu'yu tanıyacaksınız. Bu toprakları tanıyacaksınız. Sizden beklentimiz şu. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye'de okuyabilirsiniz. Anadolu'nun herhangi bir şehrinde okuyabilirsiniz. Avrupa'da okuyabilirsiniz. Okuduktan sonra geri dönebilirsiniz. ya da orada iş hayatınıza devam edebilirsiniz. Bunların hepsi o günkü şartlarda sizin vereceğiniz kararlar. Ama nerede olursanız olun bu topraklara ait olduğunuzu ve bu topraklarda size ait bir şeyler olduğunuzu unutmamanızı istirham ediyoruz. Bunun dışında hiçbir beklentimiz yok. Sizi değiştirme, sizi dönüştürme, sizi bir şeye ayırt etme iddiamız, düşüncemiz yok. Bu topraklardan kopmayın. Kendiniz gibi olun aileniz gibi olun yeterli" şeklinde konuştu.