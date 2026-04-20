Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti

20.04.2026 08:13
Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrası 4 günlük tatilin ardından öğrenciler yeniden okullara döndü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrası 4 günlük tatilin ardından öğrenciler yeniden okullara döndü. Öğrenciler saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına ellerini semaya açıp dua etti.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 8 öğrenci, 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, saldırgan öğrenci de ölmüştü. Yaşanan olay sonrası kentte eğitim ve öğretime verilen aranın ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri öğlenci olarak Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda eğitimlerini görecek. Aynı okulun öğrencileri ise sabahçı olarak eğitimlerini devam ettirecek.

Bugün Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda şehit öğrenci ve öğretmenler anısına anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program Kur'an tilaveti ile devam etti. Okul bahçesinde öğrenciler yapılan dualara hep birlikte 'amin' dedi. Program sonrası öğrenciler sınıflarına geçerek ders başı yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti - Son Dakika
