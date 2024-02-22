Kanada'da okuyan öğrenci, kira ödememek için derslere uçakla gidiyor - Son Dakika
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Eğitim

Kanada'da okuyan öğrenci, kira ödememek için derslere uçakla gidiyor

Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan Tim Chen, Vancouver'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nde haftada iki kez düzenlenen derslerine uçakla gidiyor. Chen, uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuza mal olduğunu söyledi. Aylık kira 2 bin 100 dolar, uçak bileti ise bin 200 dolar. Haftada yalnızca 2 gün okula gitmesi gerektiğini aktaran Chen, bu yöntemle aylık olarak yaklaşık 900 dolar tasarruf ediyor.

22.02.2024 15:06  Güncelleme: 15:25
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Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan Tim Chen, Vancouver'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nde haftada iki kez düzenlenen derslerine uçakla gidiyor. Duyanların hayretle karşıladığı olay hakkında konuşan Chen, uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuza mal olduğunu söyledi.

Kanada'da okuyan öğrenci, kira tasarrufu için üniversiteye uçakla gidiyor

AYLIK KİRA 2 BİN 100 DOLAR, UÇAK BİLETİ İSE BİN 200 DOLAR

Kanada'nın Vancouver kentinde yer alan British Columbia Üniversitesi öğrencisi,gidiş-dönüş biletlerini ortalama 150 dolara (yaklaşık 4 bin 600 TL) aldığını ifade etti.

Biletlerin aylık 1200 dolara (yaklaşık 37 bin 200 TL) denk geldiğini, Vancouver'datek yatak odalı bir dairenin ortalama kirasının ise 2 bin 100 dolar (yaklaşık 65 bin 100 TL) civarında olduğunu söyledi.

Kanada'da okuyan öğrenci, kira tasarrufu için üniversiteye uçakla gidiyor

AYLIK 900 DOLAR TASARRUF EDİYOR

Haftada yalnızca 2 gün okula gitmesi gerektiğini aktaran Chen, "Bu yöntemin kira ödemekten daha ucuz olduğunu ve tasarruf ettiğimi anladım" dedi. Chen bu yöntemle aylık olarak yaklaşık 900 dolar tasarruf ediyor.

Kanada'da okuyan öğrenci, kira tasarrufu için üniversiteye uçakla gidiyor

1 AYDA 7 GİDİŞ- DÖNÜŞ UÇAK YOLCULUĞU YAPTI

Deneyimini paylaşmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chen, 'Başlık olarak, UBC'de süper bir işe gidip geliyorum ve Calgary'de yaşıyorum. Ders için okula gitmem gereken iki günüm var (Salı ve Perşembe), sabah Vancouver'a uçuyorum ve akşam Calgary'ye dönüyorum. Tüm bu uçuşlar boyunca Air Canada ile uçtum ve Ocak ayında bunun gibi 7 gidiş-dönüş yolculuk yaptım.

Kanada'da okuyan öğrenci, kira tasarrufu için üniversiteye uçakla gidiyor

Calgary'de (ailemle yaşıyorum) sadece geçici olarak kamu hizmetleri için ödeme yapmak dışında kira ödememe gerek olmadığından tasarruf ettiğimi fark ettim.' ifadeleriyle deneyimini paylaştı.

Kanada\'da okuyan öğrenci, kira ödememek için derslere uçakla gidiyor

Eğitim, Ekonomi, Son Dakika

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