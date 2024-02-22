Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan Tim Chen, Vancouver'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nde haftada iki kez düzenlenen derslerine uçakla gidiyor. Duyanların hayretle karşıladığı olay hakkında konuşan Chen, uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuza mal olduğunu söyledi.
Kanada'nın Vancouver kentinde yer alan British Columbia Üniversitesi öğrencisi,gidiş-dönüş biletlerini ortalama 150 dolara (yaklaşık 4 bin 600 TL) aldığını ifade etti.
Biletlerin aylık 1200 dolara (yaklaşık 37 bin 200 TL) denk geldiğini, Vancouver'datek yatak odalı bir dairenin ortalama kirasının ise 2 bin 100 dolar (yaklaşık 65 bin 100 TL) civarında olduğunu söyledi.
Haftada yalnızca 2 gün okula gitmesi gerektiğini aktaran Chen, "Bu yöntemin kira ödemekten daha ucuz olduğunu ve tasarruf ettiğimi anladım" dedi. Chen bu yöntemle aylık olarak yaklaşık 900 dolar tasarruf ediyor.
Deneyimini paylaşmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chen, 'Başlık olarak, UBC'de süper bir işe gidip geliyorum ve Calgary'de yaşıyorum. Ders için okula gitmem gereken iki günüm var (Salı ve Perşembe), sabah Vancouver'a uçuyorum ve akşam Calgary'ye dönüyorum. Tüm bu uçuşlar boyunca Air Canada ile uçtum ve Ocak ayında bunun gibi 7 gidiş-dönüş yolculuk yaptım.
Calgary'de (ailemle yaşıyorum) sadece geçici olarak kamu hizmetleri için ödeme yapmak dışında kira ödememe gerek olmadığından tasarruf ettiğimi fark ettim.' ifadeleriyle deneyimini paylaştı.
Son Dakika › Eğitim › Kanada'da okuyan öğrenci, kira ödememek için derslere uçakla gidiyor - Son Dakika
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Danslarıyla tanınan Tanyeli, akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Kendisi için düzenlenen moral gecesinde toplanan 1,5 milyon dolar iddiasını yalanlayan Tanyeli, ameliyatla kurtulma ihtimalinin olmadığını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusuna "2014'te de, 2019'da da mal varlığımı açıklamıştım. Bu seçim öncesinde de mal varlığımı açıklayacağım" yanıtını verdi. Hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dün mal varlığına ilişkin detayları paylaşmıştı.
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirlemek için yapılan başvuruları değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, CHP'nin başvurusu ve Atalay'ın avukatlarının yeni başvurusu üzerine karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda düşürülmüştü.
Sizin düşünceleriniz neler ?